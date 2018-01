Campanie de combatere a hărțuirii sexuale în industria cinematografică lansată în Statele Unite de actrițele de la Hollywood

Mai mult de 300 de actrite, scriitoare si regizoare din SUA au lansat ieri o campanie de combatere a hărțuirii sexuale în industria cinematografică și în alte locuri de muncă. Initiativa, numita Time's Up (n.r. Timpul a expirat), a fost lansata printr-un anunt publicat pe o pagina intreaga în ediția de astazi a New York Times. Proiectul vedetelor de la Hollywood este descris ca un „apel unificat la schimbare pentru femeile din industria divertismentulului și pentru femeile de pretutindeni".

Grupul, sprijinit de sute de vedete, precum Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Eva Longoria si Emma Stone, a adunat milioane de dolari pentru a asigura sprijin legal celor care suferă abuzuri sexuale, în special persoanele cu locuri de munca prost platite.

Lansarea campaniei vine in urma unor acuzatii de abuz sexual facute publice de actrițe de renume fată de producătorul Harvey Weinstein, unul dintre cei mai importanți producatori din industria filmului american.