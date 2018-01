Minus 12 grade Celsius în noaptea de Anul Nou la New York

Mai mult de un milion de newyorkezi și turiști au înfruntat un ger de minus 12 grade Celsius în Times Square din New York pentru a întîmpina noul an 2018. A fost a doua cea mai friguroasă noapte de Anul Nou la New York, ale cărei temperaturi s-au mai înregistrat o dată în 1962. Cea mai friguroasă a fost aceea din 1917, cu temperaturi de minus 17 grade. Autoritățile americane au spus că mulțimea a fost mai mică anul acesta, probabil din cauza frigului. În Manhattan au fost luate măsuri sporite de securitate din caua mai multor atacuri teroriste mortale care au avut loc în 2017 împotriva unor mulțimi mari de oameni.