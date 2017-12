„Sa încercăm să aducem schimbarea”

Nascuta în 26 decembrie 1966 la Radoaia, raionul Sangerei. A absolvit scoala oraseneasca de medicina din Chisinau. A lucrat la AMT Centru si AMT Buiucani. Din februarie 2015 s-a stabilit in Portugalia.

Luni

Este Craciunul si mergem la Valongo, aici in Portugalia in ospetie la Alexandru si Iulia, ne este dor, mai ales de micuta Ilinca, la ei in vizita a venit si mama Iuliei. De sarbatori magazinele sunt inchise si autobusul circula numai dupa masa, asa ca, plecam cu trenul care a intirziat cu 7 minute dar am fost anuntati cu scuzele de rigoare. Trenul era aproape gol, probabil toti sarbatoresc in familie. De pe masa nu lipseste vinul verde portughez, sarmalele, prirjoalele, olivie si alte bunatati din bucataria moldoveneasca.

Marți

Este ziua mea de nastere, la miez de noapte au sunat Victor si prietena lui Tatiana si mi-au cantat la multi ani! Dupa ei am vorbit cu Alex, mi-a spus cit de mult ma iubeste si cit de mult le lipsesc, dar pentru ei fericirea mea e pe primul plan. A urmat sora Eugenia cu un mesaj si mi-a povestit ce nou e in satul imbatranit. Alexandru cu Iiulia au venit sa ma felicite, pe masa avem licoare din Moldova adusa de prietenii baietilor in octombrie si bucate moldovenesti. Seara dupa plecarea musafirilor am citit mesajele de felicitare publice si in privat de la prieteni, pacienti. Sunt placut surprinsa de atatea cuvinte frumoase si spuse din inima.

Miercuri

Fiecare zi incepe cu cititul stirilor, sunt la curent cu toate nouatatile. De dimineata plecam la Porto,un splendid oras portughez, mergem cu autobusul cu aer conditionat, soferul amabil si zimbitor. Nimeni nu te imbranceste, nu se grabeste, chiar daca se formeaza coloana de masini pina urca si achita toti pasagerii, nimeni nu claxoneaza si nu striga, cand vrei sa cobori apesi pe buton si se opreste la statia solicitata. In centrul orasului un brad, format din carcasa metalica si impodobit cu luminite, sunt foarte multi turisti, se simte atmosfera de sarbatoare. Ajungem si la MALL, cum asa sa vii in Porto si sa nu procuri ceva...Sunt si reduceri de sarbatori. Si aici chiar iti pemite buzunarul sa cumperi lucruri de calitate. In Moldova reducerile in ajun de sarbatori sunt o bataie de joc.

Joi

Pentru ca am avut probleme de sanatate de 2 ori pe an trebuie sa testez hormonii tiroidieni asa ca, merg la laborator, singele se colecteaza repede, personalul amabil, zimbitor, intreaba de unde sunt si cum e la noi in Moldova. Rezultatele sunt gata in citeva zile,se dau in plic sigilat. De la laborator intram pe la oficiul postal sa trimitem un colet, randul este conform numarului extras. Atate diferente intre serviciile prestate aici in Portugalia si cele din tara noastra. De ce oare, guvernantii nu-si mai pun intrebarea unde-i populatia si de ce a luat drumul pribejiei? In drum spre casa intram intr-un local si bem cafea cu pastel de nata.

Vineri

Zi de cumparaturi. Saptamânal in magazinele alimentare se schimba preturile, deoarece am pus like paginilor lor pe facebook apare brosura lor. Cu citeva zile inainte de expirarea termenului produsele se vind 2 la pret de 1. Fructe si legume in sortiment foarte mare. Este o persoana care cintareste tot ce ai ales. La casa nimeni nu se imbulzeste, daca ai cumparat un singur produs portughezii iti permit sa achiti primul. Preturile aici sunt cu mult mai accesibile ca in Moldova.

Pe mine ma impresioneaza localnicii care sunt foarte calmi, prietenosi, nu auzi strigate, sunt toleranti cu copiii, nu vezi mame care lovesc sau striga la odrasle, nu vezi oameni turmenati pe strada cu toate ca Portugalia e o tara viticola. Si gandul ma duce acasa, la noi, mai ales in sate unii is mahmuriti de buna dimineata. Multi au si scuzele lor. Unde sa munceasca? Cine se gandeste la necazurile lor.

Dar vine Anul Nou. Sa incercam sa aducem schimbarea. In toamna vor fi alegeri parlamentare. La multi ani!