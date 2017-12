Președintele Statelor Unite Donald Trump s-a declarat încrezător că va fi tratat cinstit de procurorul special Robert Mueller, care conduce o anchetă asupra ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Într-un interviu publicat în 28 decembrie de „New York Times”, Trump nu pare să foarte fie îngrijorat de ancheta Mueller începută după ce serviciile de informații americane au ajuns acum un an la concluzia că Rusia a încercat să-l ajute pe Trump s-o învingă pe candidata Partidului Democrat Hillary Clinton prin difuzarea de propagandă pe rețelele de socializare, și prin operațiuni de hacking ale unor mesaje electronice compromițătoare ale democraților. Robert Mueller a pus deja sub acuzare în ancheta sa patru colaboratori ai lui Trump, inclusiv pe primul consilier pentru securitate națională al președintelui, Michael Flynn, care și-a recunoscut vina și colaborează cu ancheta FBI.