Președintele german Frank-Walter Steinmeier îndeamnă la calm evocînd procesul îndelungat de negociere a viitorului guvern

În Germania a fost primul Craciun din istoria postbelica a țării, care a trecut fara un guvern in functie – negocierile pentru formarea unei eventuale mari coalitii intre conservatorii cancelarei Angela Merkel si social-democrati ar putea incepe in ianuarie. In discursul sau de Craciun, presedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat insa ca Germania nu trebuie să se îngrijoreze de lipsa unui guvern. „Necunoscutul nu trebuie să ne sperie întotdeauna. Acest lucru este valabil şi pentru formarea guvernului, care durează mai mult decât de obicei”, a afirmat Steinmeier în discursul său tradiţional de Crăciun.