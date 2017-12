Statele Unite au salutat reducerea cu 285 de milioane de dolari a bugetului Națiunilor Unite

Statele Unite ale Americii au salutat reducerea cu 285 de milioane de dolari a bugetului Organizației Națiunilor Unite pentru anii 2018-2019, spunând că este „un pas mare în direcția cea bună”. Adunarea generală a ONU a adoptat, pe 24 decembrie, un buget de 5 miliarde 396 de milioane de dolari pentru următorii doi ani, mai puțin cu 285 de milioane față de actualul buget, dar foarte aproape de suma cerută de secretarul general al ONU, Antonio Guterres – 5,4 miliarde de dolari.

Dintre toate țările membre, Statele Unite contribuie cel mai mult la bugetul organizației – cu cca 22%. „Pe lângă aceste economii semnificative de costuri, am redus din managementul și funcțiile umflate ale ONU, am întărit sprijinul pentru prioritățile cheie ale SUA în lume și am indus mai multă disciplină și responsabilitate în cadrul sistemului ONU”, a declarat ambasadoarea americană la Națiunile Unite, Nikki Haley. Ea a spus că „ineficiența și supra cheltuielile” ONU erau „bine cunoscute”, adăugând: „nu vom mai lăsa să se profite de generozitatea poporului american”.

Săptămâna trecută, președintele SUA Donald Trump a amenințat că va reduce finanțarea țărilor care vor sprijini rezoluția ONU împotriva deciziei sale de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Cu toate acestea, rezoluția a fost adoptată cu 128 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă.