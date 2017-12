„O democrație trebuie apărată zi de zi, prin implicarea fiecăruia din noi”

Născut în 2 noiembrie 1983, la Gavanoasa, raionul Vulcănești. A absolvit facultatea de finanțe la ASEM, specialitatea Bănci și burse de valori. Analist în domeniul energetic și financiar-bancar, președintele comunității WatchDog.MD.

Luni

M-am trezit bine dispus, după un weekend încărcat, dar reușit. Am înregistrat grupul de inițiativă care va colecta semnături pentru referendumul legislativ, să anulăm sistemul mixt. Servesc o cafea și verific poșta, includ muzica. Îmi notez în agendă prioritățile pentru săptămâna asta, să-mi organizez mai bine timpul.

Azi mă ocup de traducerea aplicației pentru un grant. Trebuie să comunicăm mai intens cu partenerii externi, să le atragem atenția la problemele reale din Moldova și cum acestea se răsfrâng asupra securității din regiune. Vrem să implicăm și diaspora, de aceea includem în activitățile proiectului și câteva întâlniri cu membrii activi din diferite țări.

Marți

E sfârșit de an și urmează să prezentăm donatorilor raportul de activitate. Dincolo de acte contabile, contracte și facturi, trebuie să mă concentrez pe descrierea activităților pe care le-am desfășurat, ce rezultate am obținut, cum au fost acestea reflectate în presă. La amiază contactez invitații pentru emisiunea de mâine, să fie disponibili și să se pregătească. De data aceasta nu am surprize, toți au confirmat că vor veni. Seara o dedic studierii articolelor de investigație despre spălarea banilor, frauda bancară, companii implicate, beneficiari. Acumulez materialele importante ca să pornim o investigație internațională, în țările unde există justiție independentă.

Miercuri

Astăzi mă pregătesc de emisiune. Guvernele Moldovei și Ucrainei vor să semneze un acord în privința nodului hidroenergetic de la Dnestrovsc, iar noi putem rămâne în curând fără apă dacă Nistrul va seca. Este o problemă extrem de gravă și mă gândesc la faptul că povestea cu 30.000 de sirieni se poate transforma într-un caz real cu peste 1 milion de migranți din Moldova și Ucraina. Subiectul trebuie să-l relatăm într-un limbaj accesibil, ca să fie pe înțelesul tuturor.

Seara sărbătorim ziua lui tata împreună cu familia. Ca de obicei părinții, ca foști vinificatori, ne organizează o degustație de vinuri.

Joi

Dimineața la Primăria Chișinău se desfășoară dezbaterile privind bugetul municipal. Nu am reușit să expediez recomandări, dar cel puțin voi merge să prezint câteva sugestii. Ședința se petrece mai mult formal și nimeni nu are de gând să ia în considerare vreo recomandare. Probabil ne vom întâlni cu activiștii din oraș și vom formula propuneri pentru Consiliul Municipal. Mai mulți consilieri ne cunosc și vor face auzită vocea noastră.

La amiază ne întâlnim la o cafea cu do colegi, ca să discutăm angajarea unui manager de proiect. Trebuie să se ocupe cineva de gestiunea paginii web, de monitorizarea presei, iar noi să ne concentrăm pe analize și studii. Seara mă așez să studiez raportul Kroll 2, publicat de BNM. Nu am mari așteptări, cu siguranță a fost „filtrat” de autorități, dar trebuie să cunosc ce e scris în raport dacă-l vom discuta public la emisiuni. Mă conving că a fost o pierdere de timp. Chetraru de la CNA nu în zadar spunea că „raportul Kroll este beletristică”.

Vineri

Este ziua preferată a săptămânii. Dimineața mă trezește un apel telefonic, unul din jurnaliști vrea un comentariu privitor la raportul Kroll 2. Am convenit cu un coleg să lucrăm de dimineață la studiul privind Programul național de gazificare. Ministerul Economiei nu a finalizat inventarierea a peste 10.000 de km de gazoducte, vom avea probleme cu implementarea Pachetului energetic al 3-lea. Pregătim o adresare, le vom propune să organizăm o ședință de lucru și să-i ajutăm, dacă vor accepta. Îi putem critica la nesfârșit, dar asta nu va soluționa problemele acumulate pe parcursul ultimilor 20 ani.

Seara ne întâlnim cu foștii colegi de la ASEM, mulți au revenit în țară în ajunul revelionului. Nu ne-am văzut mai mult de un an, avem multe de povestit. Ca de fiecare dată, mă întreabă dacă nu mă tem, dacă nu sunt amenințat pentru ceea ce fac. Le explic că suntem mai mulți care nu se tem să fie vocali și că o democrație trebuie apărată zi de zi, prin implicarea fiecăruia din noi.