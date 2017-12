Olanda a semnalat că l-ar putea primi pe Mihail Saakașvili dacă se hotărăște să plece din Ucraina

Olanda a semnalat că l-ar putea primi pe Mihail Saakașvili, fostul președinte georgian devenit politician ucrainean de opoziție, dacă se hotărăște să plece din Ucraina, a informat Agence France Press. Ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, a declarat vineri că Mihail Saakașvili are soție olandeză, așa că are dreptul să ceară pașaport olandez. Declarația a fost făcută după ce presa a informat că Saakașvili, care și-a pierdut pe rând cetățeniile georgiană și ucraineană și este acuzat de complot în Ucraina, ar vrea să meargă în Olanda. Soția sa, Sandra Roelofs, de 48 de ani, cu care are doi fii, provine dintr-un oraș din sud-vestul Olandei.