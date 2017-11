Traian Băsescu: „Îndemnul meu, pentru cei care cred în mine, este să nu meargă la acest referendum”

Europa Liberă: Ați fost și primar. Iată suntem în ajunul unui referendum, care va avea loc la Chișinău, referitor la demiterea actualului edil, Dorin Chirtoacă. Ce scop se urmărește, cum vedeți organizarea acestui plebiscit?

Traian Băsescu: „Doamnă, eu nu pot să-l văd decât simplu. Știți, funcțiile foarte înalte pe care le-am avut mă fac să dau de o parte zgura micilor analize și mă uit la un lucru simplu – avem la Orhei pe Shor primar, condamnat deja în primă instanță; avem la Bălți pe Usatîi, pe care nu-l mai găsește nimeni, tot așa, cu acuzații, și încă necondamnat; avem la Chișinău tot așa un primar, pe Chirtoacă, cu acuzații, dar încă necondamnat. De ce domnul președinte Dodon n-a aplicat legea egal pentru toți trei? Deci, este clar că face un joc politic. Și atunci, îndemnul meu pentru cei care cred în mine, dacă vreți, atât cât poți să crezi în Traian Băsescu, este să nu meargă să intre în jocul lui Dodon, să nu meargă la acest referendum, pentru că Dodon, dacă era un președinte corect, aplica legea egal pentru toți și făcea referendum…”

Europa Liberă: Legea nu trebuie s-o aplice Dodon, există instituțiile statului.

Traian Băsescu: „Da, dar decretul l-a emis Dodon.”

Europa Liberă: Nu, e al Comisiei Electorale Centrale.

Traian Băsescu: „La solicitarea domnului Dodon, dacă nu mă înșel. Nu?”

Europa Liberă: Mai degrabă a Partidului Socialiștilor.

Traian Băsescu: „Al cărui președinte cine-i?”

Europa Liberă: A fost Igor Dodon.

Traian Băsescu: (râde) „Da…”

Europa Liberă: Domnule Băsescu, dar despre viitorul alegerilor parlamentare și această reformă electorală, care a fost adoptată în Parlament?

Traian Băsescu: „Doamnă, drumu-i lung până la alegeri…”

Europa Liberă: Credeți că se va schimba configurarea politică în 2018 – în bine, în rău, cum va fi?

Traian Băsescu: „Uitați-vă, o să plec de la un exemplu din România, unde eu am fost partizanul introducerii votului uninominal și a fost un eșec total, pentru că românii nu ajunseseră încă la maturitatea la care să aleagă oameni și s-au dus tot cu votul… „a, de la ce partid e, păi, eu vreau să-l votez pe acela de la socialiști sau de la PDL”. S-au dus tot pe partid, ceea ce înseamnă că votul uninominal poate fi introdus ca în Germania, spre exemplu, unde este o democrație.”

Europa Liberă: Așa și spun cei care au votat acest sistem, că au preluat exemplul german.

Traian Băsescu: „Da. Ce n-au preluat? Maturitatea politică a electoratului german și obișnuința de a te uita la valoarea omului, și nu la partidul pe care îl simpatizezi. Deci, asta am făcut și noi. Unul din argumente era: „Uitați-vă că în Germania jumătate din Parlament se alege pe votul uninominal”. Dar a fost un eșec cumplit. Acel vot uninominal a dat cel mai slab Parlament pe care l-a avut România.”

Europa Liberă: Și cum vă explicați că cei de la Chișinău au insistat cu tot dinadinsul să facă această reformă exact după modelul pe care l-ați amintit că a fost în România?

Traian Băsescu: „A fost un eșec și s-a revenit; în România s-a revenit la votul pe liste, pentru că oamenii încă sunt la stadiul în care votează… Nu-mi explic, de multe ori se caută sisteme electorale mai bune. Sigur, el avantajează socialiștii și am înțeles că și Plahotniuc ar fi fost de acord, crezând că are un partid mare. Plahotniuc trebuie să știe că el n-are un partid mare, el a cumpărat parlamentari. El a avut 19 parlamentari, că are acum 51, ăștia-s făcuți pe bani, până la 51. Plahotniuc va fi unul dintre cei care vor fi păcăliți de propriul lui aranjament cu Dodon.”

Europa Liberă: Așa faceți estimările astea?

Traian Băsescu: „Așa fac eu estimările, da.”

Europa Liberă: Și credeți că el nu a luat în calcul inclusiv acest gând pe care l-ați exprimat Dvs.?

Traian Băsescu: „Doamnă, nu știu. De unde să știu eu cum gândește Plahotniuc? Eu vă spun cum gândesc eu.”

Europa Liberă: Să vă întreb despre oligarhie, pentru că am amintit despre situația și din România, și din Ucraina, și din Republica Moldova. Peste tot se vorbește despre corupție, despre oligarhie, despre sărăcie, a ieșit lumea și în stradă să protesteze. Până unde se va merge și ce se va obține?

Traian Băsescu: „Până când oamenii politici vor face ce vrea electoratul, ce vrea poporul. Și în România au fost tentative de a schimba legile justiției, și iese lumea în stradă. Sigur că legile justiției sunt așa cum sunt în România din 2005, din primul meu an de mandat, când ministru al Justiției a fost doamna Monica Macovei. Este clar că au unele lacune, numai că, profitând de aceste lacune, socialiștii de la noi ar vrea să aducă oarecum din nou sub control justiția. Așa ceva nu se poate. Pe de o parte, avem…”

Europa Liberă: Calea este ireversibilă, lăsați să se înțeleagă?

Traian Băsescu: „În România este ireversibilă. Încercarea lor de a aduce puțin sub control justiția a scos lumea în stradă. Nu numai la București.”

Europa Liberă: În toată țara?

Traian Băsescu: „În toată țara. Deci, nu vor reuși, din acest punct de vedere. Pe de altă parte, Curtea Constituțională are câteva zeci de articole din noul Cod Penal și noul Cod de Procedură Penală pe care le-a declarat neconstituționale. Este clar că aici trebuie umblat și trebuie aduse în limitele Constituției toate articolele de lege constatate a fi neconstituționale.”

Europa Liberă: Dar fără o justiție independentă se poate aduce bunăstare?

Traian Băsescu: „Nu, exclus! Deci, fără justiție independentă nu poate exista bunăstare. Pe de altă parte, nu trebuie o justiție izolată de celelalte două puteri. Adică trebuie să existe un echilibru al puterilor în stat.”

Europa Liberă: Executivă, legislativă și judecătorească?

Traian Băsescu: „Și judecătorească… Și niciuna să nu încerce s-o domine pe cealaltă. De aceea, sistemele trebuie foarte bine echilibrate. Deci, România încă n-a ajuns la acest echilibru între cele trei puteri și de aceea se pun probleme de ajustare, de acord fin al legislației și gândiți-vă că avem o legislație lucrată cu experți internaționali, care au spus „acum îi forma bună”. Iată că în practică s-a dovedit că sunt lucruri care trebuie ajustate după un număr de ani, după ce s-a văzut că dau rateuri acele zone din legislația justiției.”

Europa Liberă: Iar dacă justiția nu este independentă, e greu să crezi că vin investitorii străini, pentru că ei vorbesc numai nu despre un mediu prietenos?

Traian Băsescu: „Nu, doamnă, dacă justiția nu este independentă, este de neconceput orice progres al societății. Până la investitorii străini, societatea nu se transformă decât într-o oligarhie în care cei care controlează justiția au acces nelimitat la toate resursele statului, fie că e el mai mare sau mai mic. Uitați-vă că sunt reacții extrem de puternice și în Statele Unite, și în Franța, și oriunde, în Germania nu mai vorbim. Și uitați-vă la Panama Papers, care ce înseamnă? În țările astea cu democrații atât de consolidate, iată că sunt oameni, și nu oameni neimportanți pe planetă, inclusiv Familia Regală a Marii Britanii, care a fugit cu banii în paradisuri fiscale, însăși regina mamă. Aș vrea să fac o concluzie: Trebuie să ai o justiție care să aibă forțe să lupte chiar și în condițiile în care regina mamă, super-sportivi, oameni de afaceri foarte mari își fac evaziune fiscală, nu plătesc Fiscului banii și fug cu banii în paradisuri fiscale. Deci, asta înseamnă o justiție puternică. România încă nu-i la stadiul acesta, încă își mai ajustează modul de funcționare a puterilor în stat, a tuturor celor trei puteri, că România are imperfecțiuni și în modul de funcționare a puterii executive, și a puterii legislative, și a puterii judecătorești. Acum sunt acele ajustări de care este nevoie, dar fondul este rezolvat. Republica Moldova este încă departe de a fi rezolvat fondul.”

Europa Liberă: Și atunci cu oligarhia cine trebuie și poate să lupte?

Traian Băsescu: „Justiția.”

Europa Liberă: Dacă e la cheremul politicului?

Traian Băsescu: „Păi, aici e problema. Trebuie scoasă de sub controlul politic. Trebuie scoasă de sub controlul politic, pe de altă parte…”

Europa Liberă: Cetățenii zic că nu mai sunt în putere să facă acest lucru, pentru că presiunile din stradă nu au dat rezultatele pe care și le-au dorit.

Traian Băsescu: „Li se pare că n-au dat rezultate. Le-au dat. Uite, ușor-ușor începe să miște și justiția din Republica Moldova. Vine cu presiune și Bruxelles-ul, pe bani, și spune „nu faceți aia, nu primiți bani; nu face justiție independentă, nu vă dăm deloc; faceți vreun pas, vă mai dăm niște bani să plătiți salariile și pensiile”. Acesta-i modul de lucru al Bruxelles-ului, dar totul depinde de un moment astral în care Republica Moldova să prindă un Guvern și o majoritate parlamentară decisă să facă justiție independentă. Și atunci va face legile să fie independente.”

Europa Liberă: Vreau să vă spun ceea ce aud de la omul de la firul ierbii. Inclusiv atunci când vine vorba din afara Republicii Moldova, care sunt trimiși aici pentru adevăratele reforme și lumea se întreabă: „Cât de serios sunt luați la masa de dialog politicienii din Republica Moldova, când spun că angajamentele pe care și le-au asumat 90 la sută au fost îndeplinite”?

Traian Băsescu: „Păi, ca dovadă Fondul Monetar Internațional. Am văzut concluziile, perioada de evaluare care n-a fost mică, 10 zile a stat Fondul Monetar Internațional la Chișinău.”

Europa Liberă: Da, ultima echipă care a făcut aici evaluare.

Traian Băsescu: „Ultima misiune a Fondului, da. Și care a anunțat că în linii mari s-au atins obiectivele stabilite cu Fondul, drept pentru care în bordul din decembrie vor elibera tranșa de 23 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Țineți cont că Bruxelles-ul, la rândul lui, a spus: „Dacă Fondul Monetar Internațional…”

Europa Liberă: …dă unde verde, se oferă și 100 de milioane de euro?

Traian Băsescu: „Dă unde verde, și ei deschid finanțarea de 100 de milioane din care 40 de milioane sunt nerambursabile și 60 de milioane rambursabile.”

Europa Liberă: Dar partenerii externi ai Republicii Moldova cunosc la justa valoare situația de aici, fără ca să ia în calcul doar declarațiile frumoase, care se fac din partea guvernanților?

Traian Băsescu: „Doamnă, vă spun din experiență, că și România a avut zeci de ani de monitorizare. Nu merge cu vorbe la evaluările pe care le face Fondul Monetar Internațional. El trebuie să vadă legi că s-au făcut, să vadă că acele legi se implementează. Deci, Doamne ferește, nu fac propagandă Guvernului, dar este clar că marea majoritate a obiectivelor stabilite cu Fondul au fost atinse.”

Europa Liberă: Și Dvs. vreți să spuneți că actuala guvernare face ceea ce a promis?

Traian Băsescu: „Eu spun ce am văzut că a spus Fondul Monetar Internațional, că eu n-am participat la evaluarea pe care a făcut-o Fondul, dar am văzut concluziile Fondului Monetar Internațional. Or, dincolo de asta ce ar trebui să facem? Să spunem: „Nu, Fondul Monetar Internațional minte”? Nu putem nici așa.”

Europa Liberă: Dar și lumea nu minte atunci când zice că e săracă, că pensiile sunt mici, că salariile bugetarilor sunt modeste, că locuri de muncă nu se creează…

Traian Băsescu: „Așa era în România în anii ’90. Până când nu se fac reformele structurale și țara devine performantă, va fi sărăcie pe o plajă mare. În România sărăcia s-a redus. Exact pentru că instituțiile au început să funcționeze, exact pentru că lupta împotriva corupției începe să dea roade și uite așa… Deci, astea-s evoluțiile. Sigur, dacă vă duceți în România, să știți că și românii vor spune că nu-s mulțumiți.”

Europa Liberă: Dar nivelul de trai este altul decât aici, în Republica Moldova?

Traian Băsescu: „Indiscutabil. Și aici vă dau un exemplu, care poate arăta ce înseamnă evoluțiile în urma reformelor. Spre exemplu, în 1990, Republica Moldova și România aveau același produs intern brut pe cap de locuitor.”

Europa Liberă: Exact, exact.

Traian Băsescu: „În momentul de față, produsul intern brut pe cap de locuitor în România este de 6,7 ori mai mare decât în Republica Moldova. De ce? Pentru că în România s-au făcut reformele, s-au făcut ajustările economiei. Aici ar trebui să vă fie mai ușor. Și vă spun de ce – nu aveți industria pe care o avea România. România a suferit foarte mult că, odată cu deschiderea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, economia României s-a deschis competiției Uniunii Europene…”

Europa Liberă: Piața liberă…

Traian Băsescu: „…care a făcut zob toate marile citadele industriale din timpul lui Ceaușescu, care erau concepute să vândă în cadrul CAER, dar nu puteau sta în competiție calitativă pe piața Uniunii Europene. Republica Moldova nu are această problemă, ar trebui să meargă mai ușor lucrurile.”

Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru ascultătorii Europei Libere?

Traian Băsescu: „Eu am un singur mesaj: „Soluția pentru ca Republica Moldova să fie în securitate, să aibă perspectiva prosperității și să iasă din zona gri în care se află acum este Unirea cu România”. Asta e soluția.”

Europa Liberă: Și îi mai dați o carte de joc lui Igor Dodon să vă dea reproș?

Traian Băsescu: „Păi, dacă eu ca om politic aș fi stat să mă uit la reproșurile pe care mi le fac unii și alții pentru ce spun și ce cred, n-aș mai fi făcut politică. Eu sunt convins că asta-i soluția.”

Europa Liberă: Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea și receptivitatea de care ați dat dovadă atunci când v-am invitat să avem această discuție în studioul Europei Libere de la Chișinău. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.

Traian Băsescu: „Revin cu plăcere.”