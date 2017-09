În România, președintele Klaus Iohannis a criticat modificarea deasă a legii educației

În România, la începutul anului școlar, președintele Klaus Iohannis a criticat faptul că legea educației este schimbată atât de des, încât devine „un puzzle ale cărui piese se schimbă continuu”. „Există, din păcate, mulți elevi în România care încep anul școlar fără manuale sau în clădiri care nu respectă standarde minime. Se pare că de fiecare dată începerea noului an școlar pe unii îi ia prin surprindere”, a declarat președintele român. Ceea ce nu l-a împiedicat pe ministrul educației să anunțe la acest început de an noi modificări la legea educației, care ar trebui să-i aducă pe absolvenți mai aproape de cererile pieței. Președintele Iohannis a atras atenția și asupra faptului că România are una din cele mai ridicate cote de abandon școlar în Europa, după Malta și Spania. Aproximativ 2,3 milioane de elevi și copii de grădiniță din învățământul preuniversitar au început luni cursurile anului școlar 2017-2018.