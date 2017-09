Reiner NEUMANN. Puterea puterii

„Puterea este omniprezentă. Puterea poate fi verbală, fizică sau simbolică. Puterea, ca fenomen, se află în toate domeniile vieţii. O cunoaştem cu toţii, într-un fel sau altul. Şi avem şi păreri despre ea”, scrie Reiner Neumann în Introducere la studiul său Puterea puterii, Baroque Books & Arts, 2015, iar ceea ce urmează e mai mult decât nişte „păreri despre ea”.

11 capitole scurte – Teoria puterii. De la persoană la sistem; Puterea simbolică. De la imagine la strălucire; Putere şi limbaj. De la conversaţie la ceartă; Putere şi ierarhie. De la şefie la conducere etc., etc. –, în care discursul „academic” e redus la minim pentru a lăsa loc numeroaselor exemple din viaţa profesională, însuşi autorul îmbinând strălucit cariera ştiinţifică (la Institutul de Cercetare şi Educaţie Max Plank din Berlin) cu activitatea de manager & consultant (la Siemens, de pildă). Cum anume „funcţionează” textul lui Neumann? Dinspre faptul de viaţă – „Ce au în comun John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, Dominique Strauss-Kahn, Silvio Berlusconi şi Willi Brand? (...) cu toţii au avut relaţii extraconjugale” – spre generalizări de tipul: „Abuzul de putere în tranzacţia sexuală are de-a face probabil şi cu alte fapte ale convieţuirii omeneşti: după o vreme, scade nivelul forţei de atracţie şi al activităţii sexuale dintr-o relaţie. Atunci, partenerul cu nevoie mai puţină de apropiere sexuală decide aproape mereu frecvenţa şi intensitatea raporturilor de apropiere. Realitate la fel de valabilă şi pentru o persoană anonimă, şi pentru Strauss-Kahn-ii acestei lumi”.

Şi ce lume: „Oricine adoarme într-o bibiliotecă din oraşul britanic Widnes, în Cheshire, trebuie să plătească o amendă de 5 lire sterline. În Marea Britanie e interzis să lipeşti cu capul în jos un timbru în care este reprezentată regina. În Pensacola, Florida, poţi fi cercetat dacă ai mai puţin de 10 dolari la tine.” Altfel spus, într-o lume atât de diversă, singura regulă valabilă pentru toţi pare a fi cea emisă de Johanna Zugmann, autoarea bestsellerului Acţiunea Eu: „Consideraţi-vă o hârtie de valoare pentru cariera proprie”. Parafrazând-o, cred că Puterea puterii e un pachet de acţiuni a căror valoare doar va spori cu timpul.

