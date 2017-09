Crucea Roșie estimează ca numărul celor afectați în insulele Caraibe de uraganul Irma este de peste 1 milion 200.000 de oameni. Potrivit Crucii Rosii, aproape toate cladirile din insula Barbuda au fost distruse, iar un 1 milion de oameni au ramas fără energie electrică în Porto Rico. Cel puțin 20 de oameni au murit in insulele Caraibe. Uraganul a provocat pagube masive și in insulele Virgine, Saint Martin, Saint Berthelemy și insulele Antile. Uraganul Irma ajunge vineri pe coastele Cubei, și se așteapta ca duminică să ajunga în Florida. Uraganul a slabit în intensitate, are acum gradul 4, după ce fusese de gradul 5, care e cel mai înalt.