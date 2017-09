Locuri de muncă pentru tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului

Tunsă scurt, cu ochelari pe cap şi cu rucsacul în spate, la prima vedere, Sonia pare o tânără lipsită de griji. La ai săi 29 de ani, însă, s-a văzut nevoită să facă faţă mai multor provocări. În familie şi-a asumat rolul de „Lele”, având grijă de cei doi fraţi mai mici. Crescuţi doar de mamă, au dus-o greu. Iată de ce, atunci când a absolvit 9 clase nici nu a întrebat-o dacă are sau nu bani de liceu. A decis că trebuie muncească şi a luat calea pribegiei:

„Da, am fost plecată peste hotare, la Moscova am fost plecată. Nu am avut posibilitatea ca să merg mai departe la învățătură. Am doi frați mai mici decât mine. În plus, și mămica între timp s-a îmbolnăvit. Am fost nevoită să revin în Moldova, am avut grijă de ea.”

Europa Liberă: La Moscova ce făceai?

„Am lucrat în construcţii, însă e foarte greu. Documentele deseori nu sunt în regulă şi dacă eşti ok cu actele, apar alte probleme. În orice caz, e greu, eu cred că e mai bine acasă, în Moldova.”

Câteva luni în urmă a revenit acasă pentru a-şi îngriji mama bolnavă. Economiile pe care le-a adunat s-au risipit în scurt timp, iar pensia mamei abia de ajungea pentru medicamente. Sonia s-a văzut nevoită să revină pe şantier.

În ziua cînd i-a ajuns cuţitul la os a decis să ceară ajutor. A mers la primăria din Trebujeni, satul ei de baştină, şi a întrebat ce sprijin poate primi o tânără fără studii, fără un loc stabil de muncă, cu doi fraţi mai mici şi o mamă țintuită la pat. Spre norocul ei, raionul Orhei face parte din proiectul „SVIS” Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi Caritas Viena, care din octombrie anul trecut şi-a propus să sprijine tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă. În doar câteva luni, Sonia a învăţat să mânuiască foarfeca şi planifică să-şi deschidă propria frizerie:

„În afară de învăţătură, m-au ajutat cu documente, mi-au cumpărat instrumentele pentru frizerie.”

Europa Liberă: Cât au costat instrumentele?

„La vreo cinci-şase mii de lei pentru că sunt profesionale şi costă foarte scump.”

Europa Liberă: Ţi le permiteai singură?

„Sincer, nu!”

Europa Liberă: Dacă ar fi să pui bani din buzunarul tău, în cât timp i-ai fi adunat?

„Nu ştiu… îmi trebuia un an, poate!”

Până acum, câteva zeci de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au fost ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă sau să deprindă o meserie.

Stela Vasluian conduce filiala din Moldova a Asociaţiei „Amici dei Bambini” şi spune că sunt susţinuţi în special tinerii orfani, victime sau potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane sau reprezentanţi ai minorităţilor etnice. Deseori aceştia îşi găsesc mai greu rostul în viaţă - nu pentru că ar avea capacităţi limitate, ci pur şi simplu le lipseşte încrederea în forţele proprii, spune Stela Vasluian:

„Nu prea au încredere, nu prea sunt siguri că vor reuşi să facă ceea ce-şi planifică să facă. Aceşti tineri au avut posibilitatea să înveţe a comunica asertiv, eficient, să vadă cum e să mergi la un interviu de angajare, cum să motivezi un angajator să te aleagă anume pe tine. Cum să faci să te menţii la acest loc de muncă pe care ţi l-ai ales. În unele cazuri tinerii au nevoie să-şi continue studiile, în alte cazuri tinerii nu au actele de identitate, simplu, în alte cazuri avem familii tinere care au nevoie de un suport pentru a-şi găsi un loc de muncă sau pentru a începe o proprie afacere.”

Stela Vasluian spune că din capul locului s-a insistat pe sprijinirea tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului şi asta pentru că problemele cu care se confruntă aceştia sunt comune:

„Tinerii au la fel aceleași aspirații, au aceleaşi dorinţe, am lucrat chiar cu un tânăr de 26 de ani care, din păcate, nu a ajuns să finiseze nici clasa a noua, s-a oprit la clasa a 8-a şi întreba: Ce pot să fac eu mai departe, pentru că îmi doresc să devin un bucătar însă la moment nu are cine să mă ajute să merg mai departe. În acest caz datorită echipei multidisciplinare care îl va ajuta să facă cel puţin o meserie ca mai apoi să devină şi el cineva în viaţă. Deci, este important ca tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului să aibă aceleaşi oportunităţi”.

Proiectul SVIS Moldova este unul din puţinele care au reuşit să ajungă şi pe malul stâng al Nistrului. Nu întâmplător, spune Stela Vasluian, potenţialul inițiativelor sociale nu se compară cu interminabilele negocieri politice.