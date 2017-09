Iulian Groza: rezultatele de azi ale Republicii Moldova sînt sub așteptările pe care le aveam noi atunci

În vara lui 2017 s-au implinit trei ani de când Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Era în vremea mandatului premierului Iurie Leancă și a președinției lui Nicolae Timofti. Ce a cîștigat Moldova în acești trei ani, la nivel economic și social? Un interviu cu Iulian Groza, adjunct al ministrului moldovean de externe, acum directorul Institutului de politici și reforme europene.

Europa Liberă: La trei ani de la semnarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, ce concluzii se pot trage?

Iulian Groza: „Am un sentiment, aș zice, amestecat față de evoluările celor trei ani de când implementăm Acordul de Asociere. Sigur că, pe de o parte, există anumite evoluții care au contribuit la oferirea oportunităților pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, precum este Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, putem beneficia mai mult de călătoriile fără vize în Uniunea Europeană, ceea ce ne ajută, inclusiv la oportunități mai mari pentru călătoriile cu avionul, datorită faptului că Moldova participă în Spațiul European Comun și este un rezultat inclusiv indirect al Acordului de Asociere, dar, pe de altă parte, sigur că rezultatele pe care le înregistrează Republica Moldova astăzi sunt sub așteptările pe care le-am avut noi atunci când am început să punem în aplicare implementarea Acordului de Asociere cu EU. Sunt multe lucruri de făcut. Am avut anul 2015 un an ratat, 2016 lucrurile parcă s-au normalizat și au început să meargă pe o albie de implementare, datorită inclusiv unei atenții mai mari din partea Uniunii Europene, de condiționalități.”

Europa Liberă: De fapt, acest document, așa și s-a spus, că trebuie privit ca o foaie de parcurs cu angajamente pe care guvernarea și le-a asumat și care, odată cu implementarea lor, Republica Moldova poate deveni un stat stabil, competitiv?

​Iulian Groza: „Așa este. Acordul de Asociere nu trebuie privit ca un instrument geopolitic. Cu siguranță, nu trebuie politizat. El este cu adevărat o foaie de parcurs, care include meniul necesar pentru a face din Republica Moldova o țară normală, stabilă, dezvoltată, modernizată. Cel mai important ce ar fi necesar, este demonstrarea unei voințe politice puternice pentru a pune în aplicare toate aceste reforme. Ori, lucrurile evoluează diferit sau, cel puțin, sub așteptările pe care le-am avut noi în 2014, la 1 septembrie, când am început punerea în aplicare a Acordului de Asociere.”

Europa Liberă: În plan economic, care sunt beneficiile? Statisticile comerciale arată că UE rămâne a fi cel mai important donator al Republicii Moldova în 2016, dar s-au făcut auzite și voci care spuneau că semnarea Acordului de Asociere cu UE va distruge producătorul autohton.

Iulian Groza: „Cu siguranță, Acordul de Asociere oferă beneficii de ordin economic prin accesul la piața Uniunii Europene, prin Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, prin oferirea condițiilor de transpunere a standardelor, cerințelor de calitate, cerințelor de creștere a siguranței produselor. Toate acestea sunt parte a Acordului de Asociere și statisticile comerciale într-adevăr arată că Uniunea Europeană rămâne a fi partenerul comercial economic principal al Republicii Moldova. Uniunea Europeană este țara cu destinația principală a exporturilor noastre, peste 60 la sută din exporturile noastre merg spre piața Uniunii Europene, de asemenea, același lucru se referă și la importuri; aproximativ 50 la sută din importuri vin din Uniunea Europeană. Din păcate, nu reușim să beneficiem în totalitate de toate oportunitățile Acordului de Asociere din cauza faptului că până la moment nu toate standardele, nu toate cerințele sanitare și fitosanitare sunt transpuse. Sunt regulile care țin de siguranța alimentelor, siguranța produselor care, deocamdată, nu sunt implementate din motive poate și obiective, și subiective, care țin de funcționarea laboratoarelor de certificare a produselor. Dar cel mai mare obstacol în dezvoltarea comerțului cu Uniunea Europeană, totuși, rămâne problema justiției, or, investitorii cu siguranță primul lucru pe care îl fac când decid să investească sau nu în Republica Moldova este să evalueze situația pe funcționarea instituțiilor statului, instituțiilor de drept, justiția și modul în care se luptă cu corupția.”

Europa Liberă: Dacă exporturile Republicii Moldova sunt în creștere după acești trei ani de la semnarea Acordului moldo-comunitar, ce ne puteți spune despre economia din raioanele de est ale Republicii Moldova?

Iulian Groza: „Este cel puțin pozitiv faptul, din punctul meu de vedere, că agenții economici din regiunea transnistreană pot beneficia de oportunitățile oferite de Acordul de Asociere, având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile Acordului de Asociere se aplică și în regiunea transnistreană, sigur că mi-aș fi dorit să vedem mai multe rezultate în realizarea angajamentelor autorităților de la Tiraspol cu privire la punerea în aplicare a Acordului de Asociere, dar cel puțin pe termen scurt, putem să constatăm că cel puțin însuși faptul că agenții economici din regiunea transnistreană pot să beneficieze în continuare de oportunitățile oferite de Acordul de Asociere oferă mai multe oportunități pentru ca încrederea între autoritățile de la Chișinău și Tiraspol să fie mai consolidată și într-un final să fie create premise pentru reintegrarea țării.”

​Europa Liberă: Guvernanții spun că vor să depună o cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar președintele, considerat cu viziuni pro-ruse, Igor Dodon, declară că documentul ar putea fi supus unui referendum. La ce să se aștepte cetățenii acestui stat?

Iulian Groza: „Din câte cunosc, deocamdată, guvernarea nu se gândește să depună o cerere de aderare, doar se discută despre recunoașterea perspectivei europene a Republicii Moldova, lucru pe care l-am observat din Declarația comună a spicherilor parlamentelor Georgiei, Ucrainei și Moldovei din vara acestui an, dar, indiferent că vorbim despre depunerea cererii de aderare sau despre recunoașterea perspectivei de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, această discuție trebuie să fie fundamentată, în primul rând, de rezultate în realizarea acelor angajamente pe care ni le-am asumat în Acordul de Asociere. Deci, trebuie să oferim argumente partenerilor noștri din Uniunea Europeană, instituțiilor europene că Republica Moldova nu doar împărtășește valorile europene, dar și le pune în aplicare și, respectiv, instituțiile și guvernarea trebuie să acționeze ca atare.”

Europa Liberă: Dacă s-ar convoca un referendum, răspunsul cetățenilor care ar fi?

Iulian Groza: „Nu cred că acum își are rostul o discuție de genul dat, dacă să supunem sau nu referendumului subiectul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Înainte de a avea un referendum, Republica Moldova trebuie să demonstreze opiniei publice, partenerilor din Uniunea Europeană că pune în aplicare acele reforme fundamentale care sunt prevăzute inclusiv de Acordul de Asociere. Când vorbim de funcționarea statului de drept, când vorbim de funcționarea instituțiilor democratice, acestea ar trebui să fie preocupările principale ale Republicii Moldova, cu siguranță. Și, după mine, o discuție legată de un referendum cu privire la subiectul aderării la Uniunea Europeană, deocamdată, este unul prematur și nu are decât să contribuie la polarizarea în continuare a societății noastre și să de apă la moară politicienilor care, cu părere de rău, folosesc subiecte geopolitice mai mult decât promovează o agendă europeană prin reforme puse în aplicare.”