Rusia cere Statelor Unite înapoieze cele trei clădiri folosite de misiunea diplomatică rusă în Statele Unite și care au fost evacuate sâmbătă. Potrivit unui comunicat al ministerului rus de externe, Rusia consideră acțiunea autorităților americane un act deschis ostil și amenință că Washingtonul va purta raspunderea pentru degradarea pe mai departe a relațiilor între cele douaă țări. Declarația ministerului rus de externe are data de sâmbătă. Autoritățile americane au preluat cele trei clădiri diplomatice folosite în 2 septembrie de diplomația rusa la San Francisco, New York și Washington DC. Rusia a eliberat clădirile așa cum au cerut autoritățile americane în răstimp de 48 de ore. Șeful-adjunct al misiunii diplomatice americane de la Moscova a fost convocat la ministerul rus de externe unde i s-a înmânat o notă de protest. Washingtonul și Moscova au viziuni diferite despre modul cum au fost preluate clădirile. Evacuarea cladirilor folosite de misiunea diplomatica rusească în Statele Unite este un răspuns la cererea Moscovei ca personalul ambasadei americane din Rusia să fie redus de la 755 de persoane la 455. Reducerea de personal a intrat in vigoare la 1 septembrie.