Presedintele Statelor Unute Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele din Kazahstan Nursultan Nazarbaev și potrivit serviciilor de presa ale celor doi presedinti, în cadrul convorbirii au fost discutate chestiuni legate de relația bilaterală și evoluțiile din regiune. Casa Alba și-a anunțat recent strategia în Afganistan și Asia de Sud de luptă împotriva talibanilor in Afganistan și de sancționare a Pakistanului pentru că oferă adapost militanților anti-afgani. Donald Trump l-a felicitat pe Nazarbaev pentru că va prelua din ianuarie presedintia Consiliului de Securitate ONU și pentru că a găzduit expozitia de la Astana din acest an. Biroul de presă al presedintelui kazah a anunțat că președintele Nazarbaev ar fi fost invitat in Statele Unite. Casa Alba nu a confirmat însă această informație. Nazarbaev și-ar fi exprimat speranța ca relațiile dintre Moscova și Washington să se normalizeze.