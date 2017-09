Aurel Fondos: „Pericolul iminent e situațiea incertă dinn raioanele de est ale R. Moldova, prezența trupelor străine”

Europa Liberă: De ce credeți că, după 26 de ani, mai este lume care își pune întrebarea: A avea sau nu armată Republica Moldova?

Aurel Fondos: „E tare complicat să mă gândesc la o parte mică a societății care abordează acest subiect, fiindcă în ceea ce se referă la majoritatea, nimeni nu are îndoială, pentru că, începând cu anul 1992, cu evenimentele de la Nistru, cu războiul, cu acele pierderi pe care le-am avut noi, aspectul de a avea armată pentru buna majoritatea înseamnă a avea o statalitate, a avea un viitor pentru copii, pentru noi toți și să aspirăm la acele valori europene pentru care ani la rând societatea noastră, țara noastră a luptat, luptă și va lupta.”

Europa Liberă: Cât de prestigios rămâne a fi să spui că reprezinți Armata Națională? Militarii profesioniști, care și-au ales acest destin de apărător al Patriei, ei se mândresc cu acest lucru?

Aurel Fondos: „Armata Națională, însuși efectivul, ofițerii, subofițerii, soldații în mare măsură se mândresc că fac parte din această structură militară a statului. Dacă să ne uităm nu la cine și ce vorbește – fie în stradă, fie în altă parte –, dar să ne uităm după sondaje, unde se află Armata Națională?”

Europa Liberă: Ea se regăsește în topul încrederii în rândul cetățenilor, pentru că, atunci când e chestionată o persoană, sigur că pune mari speranțe că armata o poate apăra.

Aurel Fondos: „Să nu uităm de evenimentele care au avut loc în luna aprilie și ce calamitate naturală am avut noi în orașul Chișinău și ce structuri printre primele au dat o mână de ajutor și au acționat.”

Europa Liberă: Polițiștii și armata. Sau armata și polițiștii?

Aurel Fondos: „Armata și polițiștii. Deci, sunt lucruri care arată că armata pentru un stat acesta e un instrument la greu, când se întâmplă ceva excepțional, nu numai să vorbim de un război, dar ceva în care statul, țara are nevoie de ajutor simultan și imediat. Deci, să luăm anul 2008 – inundațiile pe Nistru și pe Prut, 2010 – alte calamități care au fost. Armata tot timpul a asigurat statul, a asigurat, în primul rând, oamenii că ea va fi ajutor, este ajutor și a fost ajutor. Și toate acestea demonstrează că poporul tare bine înțelege. Am întâlnit și așa cazuri când părinții aduceau copiii de 24, de 25 de ani, deja căsătoriți, îi aduceau în armată, ca să facă serviciul, ca să devină buni tați. Și chiar la o companie, părintele a adus copilul (el deja era căsătorit), ca el să conducă mai departe compania respectivă, pentru că el n-avea voința aceasta care se dă la armată – voința de a fi ferm, de a avea caracter, de a fi un bărbat al neamului, să zicem așa. Sunt zeci de cazuri.”

Europa Liberă: Pentru că s-a vorbit, uneori, că chiar mâncarea nu este de cea mai bună calitate, că nu întotdeauna ajungea îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru că în cazarmă este loc pentru condiții de mai bună calitate, vă întreb, dacă aveți cu ce-i hrăni, cu ce-i îmbrăca, cu ce-i încălța?

Aurel Fondos: „În pofida acelui buget auster pe care îl avem, cheltuielile operaționale sunt acoperite. Noi nu putem să ne dezvoltăm, noi nu putem să avem tehnică mai performantă. Tare bine cunoașteți ce tehnică avem militară, de luptă etc. Ce ține de întreținerea Armatei Naționale – fie cu echipament, fie cu hrană –, Guvernul Republicii Moldova asigură totalmente acest front. Mai mult ca atât, avem soldați în zona de securitate; mulți rămân să facă serviciul mai departe prin contract. Cazuri sunt tare multe, fiindcă prima dată el are trei mese pe zi asigurate.”

Europa Liberă: Eu discut și cu tineri care au atins vârsta majoratului, 18 ani, și când îi întreb dacă ar prefera să ajungă în rândurile Armatei Naționale, mai degrabă se eschivează.

Aurel Fondos: „Copiii sunt în mare măsură dependenți de acele sfaturi pe care le dau părinții; muți părinți n-au făcut serviciul în armată, căci când era mobilizarea sau recrutarea, mai bine zis, în timpul Armatei Sovietice, când câte 100.000 de oameni erau recrutați, dar acum noi 3.000-4.000 de oameni pe an recrutăm, evident că nu se compară și noi avem de unde alege și n-aș zice că avem probleme cu recrutarea, adică cu completarea rândurilor unităților militare. Probleme, practic, nu sunt. Da, sunt cazuri de eschivare, dar acum mai este și aspectul medical, că mulți recruți, mulți tineri care ar trebui să se înroleze în Armata Națională trec riguros comisiile medicale. Mulți tineri au sănătatea precară, deci nu corespund cerințelor pe care le are Armata Națională, standardelor care sunt și asta este tot o problemă mare. Conlucrăm cu administrația publică locală în teritoriu, vedem ce putem să facem, cu ce să-i asistăm. Să nu uităm că serviciul militar în termen e numai un an de zile, dar acum ca să te încadrezi în orice structură de forță, în orice structură paramilitară, cum ar fi agențiile de pază, trebuie să ai experiență dobândită în cadrul Armatei Naționale sau al Trupelor de carabinieri, căci numai aici se face serviciul în termen, adică serviciul militar.”

Europa Liberă: Pentru un stat ca Republica Moldova a avea o armată europenizată, o armată modernizată e un efort mare financiar?

Aurel Fondos: „Da. Armata e un atribut al statului, un pilon al securității și al apărării naționale care, într-adevăr, necesită finanțe considerabile, fiindcă acele pericole, acele riscuri care domină acum nu numai regiunea, dar și pe plan internațional, acele mijloace sofisticate de a duce un război, evident că solicită de la acele structuri de apărare, structuri militare dotare și o pregătire pentru a contracara aceste pericole.”

Europa Liberă: Iar din produsul intern brut alocarea pentru Armata Națională e una destul de modestă?

Aurel Fondos: „Pentru anul 2017 au fost alocate în jur de 0,37% din PIB, ceea ce acoperă cheltuielile operaționale și evident de avut surse pentru dezvoltare nici nu se pune întrebarea. Tare mult mizăm pe ajutorul care ne este acordat în diferite proiecte, programe în care cooperăm cu partenerii noștri, în primul rând, Statele Unite ale Americii, o cooperare destul de productivă și eficientă, fiindcă avem nu numai mijloace tehnico-materiale, dar și posibilitatea de a instrui, de a pregăti forțele. Și vreau să menționez: forțele noastre care sunt pregătite pe diferite exerciții internaționale au numai o agendă – pregătirea pentru operațiuni internaționale sub mandatul Organizației Națiunilor Unite.”

Europa Liberă: Ce a avut Republica Moldova de câștigat pe parcursul acestor ani, de când contingentul sau mai multe contingente ale Armatei Naționale au mers și și-au făcut cu brio datoria în misiuni de pacificare?

Aurel Fondos: „Însuși statul nostru a devenit deja furnizor de securitate în regiune. Și dacă vorbim de Armata Națională, să luăm aspectul de instruire, practic, toată pregătirea la nivel organizațional sau cum spunem noi, militarii, pregătirea de comandanți de unități, de batalioane etc. și pregătirea strategică, cum ar fi de la unități, mari unități și ofițeri pentru Marele Stat Major ori Ministerul Apărării, noi le realizăm împreună cu partenerii: Statele Unite ale Americii, România, Țările Baltice, Germania și alte țări.”

Europa Liberă: În câte misiuni de pacificare au fost prezenți militarii moldoveni?

Aurel Fondos: „Uniunea Europeană, majoritatea misiunilor OSCE și aș specifica nemijlocit locurile geografice, cum ar fi Bosnia, țările din Africa Centrală, țările din Asia Mijlocie, Ucraina pe moment și, evident, contingentul care se află în regiunea Kosovo din operațiunea cu KFOR în regiunea Kosovo.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți foarte bine specificul menținerii păcii în zona de securitate de la Nistru, după conflictul armat din 1992. În general, e nevoie să mai existe acest contingent de militari la Nistru sau s-au epuizat acele condiții de risc pentru ca acești militari să se mai afle în zonă?

Aurel Fondos: „Pentru operațiunea respectivă în acordul din 1992 n-a fost stipulat nemijlocit care-i finalul. Finalul trebuia să fie clar spus ca în orice operațiune internațională, fie ea sub egida Organizației Națiunilor Unite, fie OSCE. Acolo se menționează, în documentele de directivă, sarcina și finalul, ceea ce nu-i stipulat, deci, nu-i clar finalul. Doi la mână: în toate operațiunile internaționale de menținere a păcii, forțele beligerante nu se implică în soluționarea conflictului, ceea ce la noi demonstrează încă o dată ineficiență. Anume acest subiect și în fine când în cadrul ședințelor Comisiei Unificate de Control orice întrebare care se discută trebuie să fie primită prin consens, aceasta arată că mecanismul…”

Europa Liberă: Mecanismul rămâne a fi ineficient?

Aurel Fondos: „Corect, dar, totodată, vreau să subliniez că Comisia Unificată de Control, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, sarcina ei care e pusă de a apăra interesele noastre și acele evenimente care au avut loc, inclusiv blocarea școlilor, inclusiv altercații și probleme cu forțele de ordine ale noastre care-s dislocate în orașul Tighina (Bender) și în alte regiuni. Deci, pe parcursul anului 2016-2017, delegația Republicii Moldova a depus un efort enorm. Prin deciziile care deja au fost adoptate, evident că noi suntem mai eficienți la controlul acestei zone de securitate. Un vis al nostru e ca într-un timp scurt, cât va fi posibil, ca această operațiune de menținere a păcii să aibă o finalitate, ca pe ambele maluri ale Nistrului să fie pace și țara să fie integră. Acesta este visul nostru, fiindcă nouă de multe ori ne vine greu de a înțelege însăși esența, însăși continuitatea acestei operațiuni, fiindcă noi avem experiență și din alte operațiuni de menținere a păcii.”

Europa Liberă: Domnule colonel, ceva mai devreme ați amintit că Republica Moldova din consumator de securitate s-a transformat și în furnizor de securitate, dar care e totuși răspunsul la întrebarea cine asigură astăzi securitatea Republicii Moldova, sub care umbrelă?

Aurel Fondos: „Să privim aspectul de securitate și apărare împreună. Securitatea are multe dimensiuni – fie securitatea militară, securitatea energetică etc., etc. Statul asigură securitatea prin aceste elemente – Armata Națională, condusă de către Ministerul Apărării, Comandamentul Armatei Naționale sunt acele structuri care asigură însuși elementul de apărare națională. Asta înseamnă prin politica de apărare care este promovată de către Ministerul Apărării, Ministerul Apărării fiind parte componentă a Guvernului Republicii Moldova, plus altă sarcină este de a mobiliza, de a aduna și a consolida alte instrumente statale anume pe acest domeniu. Și un efort mare s-a depus pe parcursul ultimilor doi ani, când a fost lansat procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Apărare pentru prima dată.”

Europa Liberă: Da, și există această strategie, e elaborată.

Aurel Fondos: „E elaborată, deci, dar eu vreau să subliniez ceea ce puțini cunosc – anume că pentru prima dată s-au format mecanismele, s-au format grupurile respective care au lucrat la identificarea pericolelor, riscurilor nu numai pe domeniul militar, dar și pe alte domenii care țin de apărarea națională, cum ar fi Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, alte ministere, care au adus un produs destul de echilibrat, destul de clar cum să consolidăm atât noțiunea de apărare, cât și acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a pregăti forțele armate. Avem alt document în vigoare la momentul dat, care este Strategia Securității Naționale din 2011 și dacă luăm la capitolul pericole, riscuri, imperative strategice, ele nu diferă de acele momente de bază de dezvoltare a acestei strategii, adică Strategia Națională de Apărare, ca în fine să continuăm mai departe finalizarea altor documente, cum ar fi Strategia militară, Directiva de planificare a apărării, pentru a consolida acest sistem de apărare în cadrul întregului sistem de securitate a statului.”

Europa Liberă: Care ar fi riscurile ce o pândesc pe Republica Moldova, când e vorba de a-și apăra securitatea?

Aurel Fondos: „Deci, pericolul care este iminent și este menționat la orice nivel, această situație incertă în raioanele de est ale Republicii Moldova, prezența trupelor străine, cum ar fi Grupul Operativ Tactic redus, cum ar fi forțele separatiste. Acesta este principalul element care provoacă momentul de a consolida în continuare aspectul de apărare.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre susținerea care vine din partea Alianței Nord-Atlantice, pentru că există o cooperare bună între Armata Națională și NATO. NATO a reconfirmat cu multe ocazii că respectă această neutralitate stipulată în Constituția Republicii Moldova. De ce credeți că mai sunt voci care vorbesc de rău despre NATO?

Aurel Fondos: „Ministerul Apărării, Armata Națională conlucrează cu partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică prin mai multe proiecte. Sunt bine cunoscute și IPAP-ul, și Programul PARP, alte proiecte din domeniu cu aspecte sociale, proiectul care actualmente se derulează în cadrul Ministerului Apărării, cum ar fi proiectul de consolidare a capacităților de apărare; el continuă foarte eficient în ceea ce ține de restructurarea nu numai a Armatei Naționale, ci restructurarea capabilităților Armatei Naționale cum e planificat și va fi la faza a doua pe care intenționăm s-o lansăm în luna octombrie, dar pe moment rezultate care deja se poate spune că dau roade, doi la mână că ele sunt încadrate deja în cadrul nostru legislativ sau normativ cum ar fi legea cu privire la apărarea națională, unde a fost adăugat capitolul în care se explică cum se planifică apărarea națională, unde este clar stipulat ce documente de politici trebuie să fie – strategia securității naționale, strategia națională de apărare, strategia militară, strategia de planificare a apărării ș.a., ceea ce n-a fost până acum, rolul altor actori în acest domeniu, alte instituții ale statului și asta ne permite ca la faza aceasta și având, totodată, proiectele deja elaborate ale Strategiei Naționale de Apărare și sperăm ca în toamnă să avem și proiectul Strategiei militare, care reiese unul din altul, ne permite să menționăm că acele transformări care au loc pe moment în cadrul Armatei Naționale și a Forțelor Armate să fie coerente cu acele eforturi grandioase pe care le depun Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova pentru a reforma administrația publică centrală din care face parte și Ministerul Apărării. Și este pusă la bază eficiența, de a fi eficienți în a soluționa acele sarcini care sunt puse pe seama structurilor, fie pe Guvern, fie pe Ministerul Apărării și Armata Națională împreună, fie pe domeniul securității, fie pe domeniul apărării. Vreau să vă spun că asta e o șansă istorică când două procese care se derulează la momentul respectiv destul de calitative și eficiente merg împreună și tare ne dorim ca peste un an-doi să devenim, nu numai să menționăm Armata Națională eficientă în domeniul securității, inclusiv a apărării naționale, dar însuși a statului nostru.”

Europa Liberă: Ce vă doriți la această aniversare de 26 de ani de la crearea Armatei Naționale?

Aurel Fondos: „Pe termen scurt, tare mult aș dori ca la sesiunea Parlamentului din toamnă-iarnă acel proiect de lege unde ne vom strădui să promovăm reîntoarcerea pachetului social care în 2009 a fost exclus ca militarii noștri să merite un salariu, un mediu asigurat cu apartament, asigurat medico-militar cu echipamentele necesare, cu tehnica respectivă ca într-adevăr ei să poată cu cinste și onoare să îndeplinească aceste sarcini și numaidecât vreau să subliniez că majoritatea militarilor, fie ofițeri, subofițeri, majoritatea au calitățile cele mai bune ale neamului nostru atât de a lucra foarte bine, cât și îndură multe pe moment, dar ei sunt răbdători, sunt răbdători și având măcar un minimum de asistență ca nu numai ei, dar și familiile lor, ei ar face lucruri de o calitate înzecită și fac, deci, îndeplinesc excelent misiunile și în operațiunile internaționale, că avem zeci de mulțumiri, zeci de aprecieri de la partenerii noștri de peste hotare.”

Europa Liberă: La mulți ani, Armata Națională!

Aurel Fondos: „La mulți ani, Armata Națională! S-a demonstrat pe parcursul anului că este susținerea clară a conducerii de stat, subliniez, a Guvernului Republicii Moldova, a Parlamentului și vom avea izbândă numaidecât.”