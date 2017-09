Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj de felicitare moldovenilor cu ocazia sărbătorii limbii române

Joi, pe 31 august, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii limbii române. Băsescu, președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din R. Moldova, a subliniat că e al cincilea an de când și în R. Moldova se sărbătorește limba română, făcând trimitere la decizia Curții Constituționale din 2013. „Este al cincilea an de când onorăm la unison, români de-o parte și de alta a Prutului, dar și de peste tot în lume, Limba Română. Prin Decretul numărul 304 din 13 martie 2013, am promulgat Legea 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române în România. Coincidența face ca în același an, Curtea Constituțională de la Chișinău să facă dreptate limbii române, declarând-o limbă oficială și în R. Moldova”, a declarat Traian Băsescu, citat de Agora.