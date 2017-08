Iurie Ciocan: „Un salariu de 20.000 de lei pentru un secretar de stat va deveni un lucru absolut normal”

Circa 50% la sută din angajații administrației centrale vor fi concediați a confirmat miercuri şeful Centrului de implementare a reformelor din cadrul guvernului, Iurie Ciocan. Într-un interviu pentru radio Europa Liberă după ședința de guvern, Iurie Ciocan a precizat însă că bugetul rămâne neschimbat, ceea ce va permite o creștere substanțială a salariilor.

Europa Liberă: Să punctăm anumite aspecte din această reformă a administrației publice centrale. Deocamdată, vorbim despre perioada tranzitorie.

Iurie Ciocan: „Suntem în plină reformă. Ministerele și-au elaborat regulamentele, și-au elaborat structurile interne, le-au ajustat la noile prevederi ale legislației, au ținut cont de optimizarea structurilor interne. Noi, ca și centru de implementare a reformelor, am venit cu o asistență puternică pentru fiecare minister, am ajutat la îmbunătățirea proceselor de business pe interior, la optimizarea structurilor, la crearea unor noi viziuni privind funcționalitatea ministerelor și am reușit să reducem și din personal, din fucționarii publici din cadrul ministerelor”.

Europa Liberă: Sunt ministere unde am înțeles că peste 50 la sută din angajați cad sub incidența capitolului reduceri?

Iurie Ciocan: „Da, da, întocmai... Pentru mine este o senzație. În momentul în care se face o regulă atât de profundă și se oferă și posibilitatea promovării specialiștilor atât din sectorul privat, cât și din sectorul asociativ, pentru că știm că destul de multă lume a plecat din sectorul guvernamental spre sectorul asociativ, pornind de la motivația financiară, astăzi vreau să vă zic că, de exemplu, un salariu de 20.000 de lei pentru un secretar de stat va deveni un lucru absolut normal și funcțiile respective vor deveni atractive – cu echipe mici, relativi mici, comparativ cu cele ce au fost anterior, profesioniste, bine pregătite se vor reuși multe lucruri interesante. Într-adevăr, avem reduceri considerabile de personal, dar nu s-au făcut reduceri de dragul reducerilor, doar pentru a micșora numărul, s-au optimizat foarte multe procese pe intern, s-au revăzut fișele postului fiecărui angajat, s-au exclus dublările, s-au divizat clar competențele între funcțiile de suport și funcțiile de creare de politici. Și să nu uităm că ministerele, conform noii legi cu privire la Guvern, sunt instituțiile care trebuie să genereze politici. Nu vor face acțiuni de implementare, nu vor avea funcții de control, funcții de autorizare, funcții de emitere de licențe, servicii și tot așa. Toate aceste lucruri pleacă, toate aceste funcționalități nespecifice ministerelor pleacă spre agenții.”

Europa Liberă: Să vă întreb, totuși, care va fi soarta ministrului Apărării?

Iurie Ciocan: „Este procedură de numire a unui ministru și, din câte am auzit, s-a găsit și voință politică să declare această funcție ocupată. Cine va fi, nu știu. Și cum va fi, tot nu știu.”

Europa Liberă: PD a spus că există deja o persoană care a fost identificată pentru această funcție. Pe de altă parte, Președinția, domnul Dodon a spus că el nu va promova pe nimeni, dacă face parte dintr-un partid sau este repezentantul unui partid.

Iurie Ciocan: „Eu nu fac parte din cercul persoanelor care fac politică, ori care...”

Europa Liberă: Dar problema aceasta va fi rezolvată?

Iurie Ciocan: „Deci, funcția de ministru la Apărare este vacantă. Atribuțiile acestea astăzi sunt îndeplinite de un viceministru. Noi ca și în toate celelalte ministere vom declanșa concurs pentru alegerea secretarului general în minister care, dacă nu va fi numit ministru, va exercita atribuțiile care-i revin unui ministru în cazul dat.”

Europa Liberă: Secretarii de stat când vor fi numiți?

Iurie Ciocan: „S-a declanșat deja concursul pentru ocuparea funcției de secretar general al Guvernului, ca și poziție de funcționar public nr. 1 în structura funcționarilor publici din Republica Moldova. Imediat etapele următoare vor fi declanșate concursuri pentru secretari generali în ministere, secretari de stat în ministere, vicesecretari generali la Guvern, ulterior, reprezetanții Guvernului în teritoriu, care la fel au fost transferați din funcții de demnitate publică în funcționari publici.”

Europa Liberă: Asta va dura până când?

Iurie Ciocan: „Pe parcursul lunii septembrie noi vom derula aceste concursuri. Avem ambiția să ne mișcăm foarte repede și eu nu exclud că noi vom fi în perioada încă de selectare a cadrelor și în prima jumătate a lunii octombrie, dar nu văd o problemă. Deci, noi suntem în timp. După publicarea legii cu privire la Guvern, au fost date termene de ajustare a legislației, au fost aprobate legi care vin complementar, inclusiv care au trecut funcțiile din demnitate publică în funcționari publici, care au lichidat funcțiile de viceministru în perioada de tranziție și, după publicarea acelui set de legi, noi mai avem patru luni de zile. Noi doar venim în suportul instituțiilor guvernamentale, pentru a le oferi puterea de a reforma instituțiile. Vreau să înțelegeți clar că nici o instituție, nici un minister în baza propriei voințe nu va disponibiliza 50 la sută din personal ori nu-și va restructura procesele de business în așa mod, ca să facă față la aceleași sarcini, ba mai mult, cu o jumătate din stafful pe care-l are. Iaca asta a fost munca noastră. Noi ca și corp din afară am forțat situația în așa mod, ca această reformă să aibă loc.”

Europa Liberă: Să vă întreb și despre reforma electorală. Nu există, deocamdată, o reacție a Comisiei de la Veneția după votarea în Legislativ a reformei electorale, dar deja e clar că Iurie Ciocan va face parte din comisia care urmează să croiască circumscripțiile. Relația guvernarea de la Chișinău – Comisia de la Veneția cum va fi în continuare această relație a autorităților de la Chișinău și Comisia de la Veneția?

Iurie Ciocan: „Faptul că s-a aprobat această reformă electorală așa cum s-a aprobat și reacțiile pe care le-am văzut din exterior, urmează să vedem ce va fi în toamnă, deci, am văzut doar reacțiile...”

Europa Liberă: Dar ce reacții așteptați din partea structurilor europene?

Iurie Ciocan: „Eu am văzut reacția Comisiei de la Veneția. Am fost la sesiune, cunosc foarte bine partea internă de activitate a Comisiei.”

Europa Liberă: Ce ați înțeles Dvs. de la cei de la Comisia de la Veneția?

Iurie Ciocan: „Eu am înțeles-o foarte clar că proiectul în forma în care a fost prezentat Comisiei avea mai multe deficiențe și Comisia recomanda în forma în care a fost prezentat să nu fie aprobat, dar, după acele 20 de pagini de recomandări, care au fost aprobate, deja nu mai poate fi valabil proiectul inițial, pentru că proiectul s-a schimbat la față totalmente, după acceptarea celor 20 de pagini de modificări și ăsta deja era cu totul alt proiect.”

Europa Liberă: Și atunci, credeți că cei de la Comisia de la Veneția nu vor mai avea reproșuri la adresa Republicii Moldova?

Iurie Ciocan: „Păi, dar ei nu pot să aibă reproșuri. Ei s-au pronunțat, experții din cadrul Comisiei de la Veneția...”

Europa Liberă: Și recomandările au fost luate în calcul sută la sută?

Iurie Ciocan: „Din câte am văzut eu în lege, Legea 154 de modificare a Codului electoral, cred că în proporție de vreo 90 la sută au fost acceptate propunerile, s-au realizat acele observații care în fine au fost foarte tehnice. Da, s-a spus clar că, uite, veți avea deficiențe, dacă aprobați legea în forma în care ne-ați prezentat-o nouă. Și ceea ce nu a vrut să înțeleagă multă lume aici cu care am discutat că, uite, s-a zis în alineatul 1 că veți avea deficiențe, dacă aprobați legea și nu vă recomandăm acest lucru, dar, totodată, după asta 20 de pagini de recomandări. Pentru că unii ziceau că a zis Comisia să nu votați. Dacă să nu votați, atunci de unde au mai venit 20 de pagini de recomandări de îmbunătățire? Care-i sensul? Deci, aici apar contradicții. Așa lucrează Comisia, spune că în forma actuală nu-i OK, dar, dacă faceți 1, 2, 3, 4 și toate 20 de pagini, atunci va fi OK.”

Europa Liberă: Credeți că se mai revine la această lege sau ea rămâne a fi bătută în cuie, pentru că am auzit nemulțumiri din partea celor care nu împărtășesc ideea ca alegerile parlamentare să aibă loc doar într-un singur tur?

Iurie Ciocan: „Eu n-aș mai umbla la lege, pentru că riscăm să intrăm iarăși în deficiențe, pentru că Codul electoral trebuie modificat într-o formă ori alta. Dacă se fac schimbări de esență, trebuie consultată Comisia de la Veneția, asta durează și pe urmă, intrăm în interiorul acelui an până la alegeri. Eu am citit recomandările ori raportul, cum se numește el oficial, Raportul Comisiei de la Veneția și acolo nu am găsit măcar o buchie referitor la tururile de scrutin: unu ori doi. S-au referti la anumite situații legate de pragul electoral, dar la un tur de scrutin ori două tururi de scrutin, ioc. Deci, respectiv experții acceptă acest lucru ca și ceva absolut adecvat situației.”

Europa Liberă: Și pentru că urmează tot Dvs. să participați la croirea circumscripțiilor electorale, știu că e devreme să vorbim până nu e definitivată comisia care e responsabilă de acest lucru, dar vreau să vă întreb: când începeți?

Iurie Ciocan: „Cel puțin, Comisia Electorală Centrală a aprobat o hotărâre privind delegarea a doi membri din nouă pentru a participa la lucrările acestei comisii; urmează și celelalte.”

Europa Liberă: Sunteți dvs. și președinta CEC-ului?

Iurie Ciocan: „Întocmai. Deci, urmează și celelalte instituții care, conform regulamentului aprobat la Guvern, au fost abilitate cu acest drept să-și delege candidaturi să-și facă delegarea. Termenul a fost stabilit până pe 1 septembrie. Eu presupun că, în prima decadă a lunii septembrie, va avea loc ședința de convocare a acestei comisii, sigur că cei delegați vor fi invitați. Eu, de exemplu, voi fi cel care voi pleda pentru ședințe publice, să fie cu prezența mass-media, cu transmisiuni live pe internet, să fie cât mai transparent posibil.”

Europa Liberă: O primă reacție la declarația făcută de Partidul Acțiune și Solidaritate că ei au refuzat să facă parte din componența acestei comisii, care ar fi reacția Dvs.?

Iurie Ciocan: „Eu niciodată nu am comentat declarațiile politice și nu voi face acest lucru. Un lucru vreau să zic: participarea întotdeauna aduce mai multe avantaje decât neparticiparea. Te poți face auzit atât critic, cât și pro, cât și contra, cu luări de poziție, luări de atitudine, propuneri de îmbunătățire, dar în momentul în care ești în afara bărcii, ai doar de comentat pe Facebook.”