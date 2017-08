Inundațiile continuă să facă ravagii la Houston în Texas

La Houston, în al patrulea oras ca mărime al Statelor Unite, inundațiile continuă să facă ravagii, iar meteorologii prognozează noi ploi in Texas. Autoritățile au declarat „stare de asediu” în timpul nopții pentru a permite echipelor de salvare sa acționeze nestingherit și pentru a evita furturile din locuințe. Potrivit unor estimări preliminare, 30 de mii de oameni au ramas fără adăpost, iar aproape o jumătate de million sunt in situații disperate. In intreg statul Texas, 13 milioane de persoane sunt afectate de inundatii. Președintele Donald Trump și soția sa au vizitat localitatea Corpus Christi, afectată inițial de urganul Harvey, și au discutat măsurile de urgență necesare. Casa Alba a anunțat ca președintele american va reveni in Texas la sfirsitul saptaminii, pentru a se intilni și cu victimele inundațiilor. Potrivit Crucii Rosii americane 17 mii de oameni au avut nevoie de adaposturi oferite de stat. Pagubele cauzate de acest uragan sunt comparate cu cele ale uragnanului Katrina din 2005, care au fost de aproximativ 108 miliarde de dolari.