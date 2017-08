Un acord de încetare a focului permanent între separatiștii pro-ruși și armata Ucrainei ar urma să intre în vigoare în noaptea de vineri 25 august

Separatistii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au declarat că vor respecta înțelegerea de încetare a focului începînd cu mîine, cînd începe un nou an școlar. Declarația a fost făcută de Denis Pușilin pe un site al separatiștilor. Anterior, emisarul OSCE pentru criza din Ucraina confirmase și el că un acord de încetare a focului permanent va intra în vigoare în noaptea de vineri 25 august. Intelegerea a fost convenită pe 22 august într-o convorbire telefonică între liderii Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei – în așa numitul format „Normandia 4”. In cursul aceste convorbiri, Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron și Petro Poroșenko și-au exprimat sprijinul pentru un asemenea acord. Sprijin în favoarea înțelegerii a exprimat si emisarul american pentru criza ucraineană, Kurt Volker. In războiul din estul Ucrainei aproape 10.100 de oameni au fost omoriți și aproape 24 de mii răniți în cei trei ani de violențe.

Astazi la parade militară care va avea loc la Kiev, la Ziua independenței acestei țări, va fi de fața și ministrul American al apărarii Jim Mattis.

Mattis este primul ministru American ala părarii care viziteaza Ucraina in ultimii 10 ani.