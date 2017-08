Victor Lutenco: „Noi plutim pe mare cum ne suflă vântul și ne duc valurile, nu așa cum vrem noi"

Republica Moldova va marca în 27 august 26 de ani de independență. O țară care înfruntă sărăcia, descreșterea economică și emigrarea populației. Mulţi dintre cei plecaţi peste hotare nu se văd reîntorşi la baștină, dar Victor Lutenco, fostul șef al Biroului Relații cu Diaspora, nu vede în asta o dramă la scară națională, şi asta deoarece fiecare cetăţean are dreptul să decidă unde vrea să trăiască şi muncească.



Europa Liberă: Faptul că un milion de cetățeni muncesc în afară, e un lucru văzut doar de rău sau doar de bine, sau amestecat, pentru că, dacă e să luăm în calcul remitențele care au fost trimise pe parcursul anilor de când există acest exod au salvat într-un fel economia Republicii Moldova? Mai degrabă, cei care au rămas acasă au beneficiat de pe urma acestor bani trimiși din străinătate, iar, pe de altă parte, se zice că acest milion de cetățeni ar trebui trecuți la capitolul trădători, pentru că, dacă ar fi fost patrioți, ar fi muncit aici și ar fi îmbunătățit actul guvernării?

​Victor Lutenco: „În tot ceea ce vorbim noi despre cetățenii noștri care sunt plecați peste hotare, există un dualism – pe de o parte, este un milion, pe de altă parte, noi în 26 de ani nu am putut să ne construim un sistem normal statistic ca să putem vorbi despre o cifră reală ce ne-ar ajuta astăzi să facem niște politici. Milionul acesta este un fel de cifră frumoasă care să ne ajute să vorbim și noi o utilizăm de vreo 20 de ani. Dar câți exact, dar unde, ce necesități, care sunt interesele?...”

Europa Liberă: Unde-i statul Republica Moldova care trebuie să aibă răspuns la această întrebare, domnule Lutenco?

Victor Lutenco: „Exact. Asta și este o problemă. Asta este o lipsă totală de responsabilitate vizavi de politicile care sunt create. Într-al doilea rând, pentru Republica Moldova remitențele într-adevăr au fost o

Dependența economiei de remitențe o face nemotivată de a-și dezvolta propriile capacități de producție....

salvare și ele continuă să fie o salvare. Dar din punct de vedere economic, fără ca să aduc vreo ofensă oamenilor care sunt peste hotare și care într-adevăr muncesc și contribuie la ceea ce se cheamă Republica Moldova astăzi, asta a fost în linii mari și un blestem, pentru că dependența economiei de remitențe o face lenoasă, o face nemotivată de a-și dezvolta propriile capacități de producție.

Adică, în condițiile în care tu ai 1,6 miliarde de valută care vine de peste hotare în fiecare an stabil, asta nu-ți creează forțe stimulatoare ca să crești. Și din perspectiva asta, eu cred că asta a fost într-un fel un blestem, dar asta din nou denotă faptul că noi nu am fost suficient de pregătiți ca să depășim. În unele state se întâmplă același lucru cu petrolul – ai o serie de zăcăminte minerale și este un fel de… se cheamă „boala olandeză”, atunci când începi să devii prea dependent de ele, ele la un moment dat se termină și gata cu economia ta.”

Europa Liberă: Și lăsați să se înțeleagă că în Moldova economia a parazitat, pentru că, având acești bani veniți de la cei din străinătate pentru a întreține familiile rămase acasă, funcționarii, birocrații nu au gândit proiecte, nu s-au gândit cum să relanseze economia?

Victor Lutenco: „În linii mari, da, pentru că banii care intră în țară sunt utilizați doar pentru consum. O sursă foarte importantă pentru venituri pentru bugetul public este taxa pentru valoarea adăugată și atâta timp cât oamenii cumpără produse, servicii, orice taxă pentru valoarea adăugată pe care ți-o arată ție la sfârșit instituțiile responsabile îți arată o creștere anumită sau o stabilitate, tu ca și instituție publică spui: E, OK, chiar dacă în paralel, de fapt, această TVA acoperă, banii care sunt veniți de peste hotare acoperă, de fapt, închiderea a trei-patru fabrici, dar tu nu le vezi, pentru că în linii mari lucrurile sunt OK. Deci, nu se intră în esență și asta este una dintre problemele cele mai fundamentale.

În partea de guvernare, în Republica Moldova, noi facem foarte multă politică, dar nu facem deloc politici. Noi nu analizăm în ce constă problema, care sunt cauzele adevărate, noi operăm doar cu păreri. Nouă ni se pare că exact așa cum noi discutăm la un colț de stradă despre politică, exact așa noi la un colț de stradă putem să elaborăm politici sau într-un cabinet oarecare. Dar eu cred că atâta timp cât politicile în Republica Moldova vor fi bazate pe exact aceleași principii, noi nu avem șanse să găsim soluții adevărate.”

Europa Liberă: Și atunci, mulți cetățeni înțeleg că ei trăiesc o dramă, pentru că au pierdut încrederea în clasa politică, iar după ce au pierdut această încredere în politicieni și în faptul că nu există o elită politică, ei pierd încrederea în statul lor?

Victor Lutenco: „Cu siguranță, lipsa asta de încredere în instituțiile publice sau deja mai larg în ceea ce este statul Republica Moldova devine cumva atotprezentă. Chiar o simțim la toate elementele din jur, dar eu vreau să revin la o întrebare mai veche a Dvs., care ținea de cum ar trebui Republica Moldova să se poziționeze vizavi de oamenii care

Una din problemele de bază a politicilor migraționiste ale R.Moldova este că noi, întotdeauna, am încercat să reținem oamenii în Moldova. Eu aș numi asta politică de murare a cetățenilor Republicii Moldova într-un zer sau într-un nu știu ce bâhlit. ...

sunt plecați peste hotare – sunt ei trădători, sunt ei ajutători? Ei sunt oameni! Adică, dreptul de a merge peste hotare este exact același drept ca și a bea apă, a răsufla aer, a fi orice și noi nu ar trebui nici într-un fel să îngrădim dreptul respectiv.

Și una din problemele de bază a politicilor migraționiste ale Republicii Moldova, după mine, este că noi întotdeauna am încercat să reținem oamenii în Moldova. În linii mari, asta într-un fel, prin alte cuvinte, eu aș numi asta politică de murare a cetățenilor Republicii Moldova într-un zer sau într-un nu știu ce bâhlit. În condițiile în care un om peste hotare, trecând prin universitate peste hotare, angajându-se la un loc bun peste hotare, de acolo poate contribui de o sută de ori mai mult decât dacă el ar rămâne în acel loc unde era în Republica Moldova…”

Europa Liberă: Deci, nu trebuie judecat că un cetățean se descurcă bine?

Victor Lutenco: „Nu numai că nu trebuie. Eu invers aș putea spune.”

Europa Liberă: Pe interior sau în exterior?

Victor Lutenco: „În condițiile în care cetățeanul a decis pentru sine, pentru că asta întotdeauna este o decizie personală a unui om. Nu credeți că Moldova poate să influențeze deciziile oamenilor de a pleca sau a nu pleca. Oricare stat în lumea asta care a încercat s-o facă a cheltuit numai bani în zadar.”

Europa Liberă: Dar dacă viitorul acestui stat rămâne a fi incert, pe cine avantajează acest lucru?

Victor Lutenco: „Un viitor incert avantajează numai pe oamenii care își caută, probabil, profit pe anumite chestii imediate, care astăzi deschid o afacere care neapărat mâine trebuie să le aducă profit de 300%. De aceea, un viitor incert îi avantajează doar pe oameni de genul acesta. Nu poți construi o țară, respectiv nu poți construi o afacere de lungă durată, nu poți construi un viitor, o investiție personală în anumite obiecte de lungă durată, atunci când tu nu ai încredere în viitor.”

Europa Liberă: Dar poate exista o viață democratică în care cetățenii să se considere oameni fericiți?

Victor Lutenco: „Sigur. Și la un nivel foarte mare, la nivel de țară, și la nivelul unei simple comunități de 400-4000 de oameni, în care oamenii contribuie democratic la autoguvernare locală, trăiesc. De ce nu?”

Europa Liberă: Dar în Republica Moldova cetățenii zic că democrația nu a adus lucruri frumoase?

Victor Lutenco: „Eu nu cred că noi, în Republica Moldova, am avut democrație, exact așa cum în Republica Moldova nu neapărat am avut foarte multă Europă, foarte multă integrare europeană. La noi politicienii operează foarte mult cu termenii aceștia. S-ar părea că am avut foarte mult liberalism, am avut foarte mult socialism, dar astea nu există. Eu văd în Consiliul municipal, socialiștii sunt pentru protecția proprietății private, liberalii insistă asupra protecționismului pentru producătorii autohtoni… adică, oamenii de la noi idee nu au despre democrație.”

Europa Liberă: Și dacă n-a fost liberalism, n-a fost socialism, ce a fost?

Victor Lutenco: „Au fost cuvinte mari, frumoase care să atragă voturi, dar în esență nu există astfel de ideologie la noi în republică.”

​Europa Liberă: Și care e răspunsul lui Victor Lutenco la această aniversare de 26 de ani de independență la întrebarea: Încotro, Moldova?

Victor Lutenco: „ Nu știu. Cred că undeva în altă parte. Sunt o serie de fraze de astea motivaționale. Una dintre care cred că se referă foarte bine la Republica Moldova, ceva de genul: «N-ai nicio șansă să ajungi dacă nu știi unde vrei să ajungi».

Eu cred că Republica Moldova nu și-a delimitat foarte clar unde noi vrem să ajungem. Nu neapărat în 100 de ani, 150 de ani sau 15 ani, dar noi nu ne-am formulat foarte bine anumite obiective. Noi facem strategii numai de dragul existenței strategiilor, noi nu facem o strategie normală, clară, de care să ne legăm și pe care s-o implementăm cu toată ardoarea. Și, din păcate, atâta timp cât noi nu avem un scop foarte bine definit, noi plutim în mare așa cum ne suflă vântul și ne duc valurile, dar nu așa cum vrem noi. Noi avem nevoie de o atitudine, în sfârșit, cât de cât serioasă vizavi de noțiunea de elaborare de politici.”

Europa Liberă: Dar o atitudine serioasă ar trebui să vină din partea unor politicieni serioși?

Victor Lutenco: „Fără asta va fi foarte greu.”

Europa Liberă: Și 2018 va decide dacă Moldova ar putea să aibă parte de acești politicieni serioși? Mă refer la votul mixt.

Victor Lutenco: „Ar putea, dar nu cred. Eu nu cred că noi în Republica Moldova avem încă o alternativă într-adevăr. Nici măcar nu dă o mică speranță la schimbare, după mine. Într-al doilea rând, dacă se dorește a realiza și a implementa anumite reforme, asta pur și simplu se face și ceea ce lipsește foarte mult în a schimba lucrurile în Republica Moldova, după mine, asta este curajul.”

Europa Liberă: Și există această voință politică sau nu există?

Victor Lutenco: „Eu nu cred că ea există.”

Europa Liberă: De ce lipsește – e o frică, e o teamă că guvernanții pierd electoratul?

Victor Lutenco: „Pentru că în Republica Moldova este nevoie de astfel de schimbări atât de dureroase încât pentru oricare politician sau grup politic care va face aceste schimbări asta va însemna în linii mari o sinucidere politică.”

Europa Liberă: Ce înseamnă „o schimbare dureroasă”?

Victor Lutenco: „Asta înseamnă o schimbare care va afecta foarte mulți oameni și la prima etapă îi va afecta foarte negativ.”

Europa Liberă: Iată concret, Victor Lutenco ce propune ceva radical ca lucrurile, după asta, să revină la normalitate și chiar să aducă plusvaloare pentru societate?

Victor Lutenco: „S-ar putea începe de la majorarea de câteva ori a salariului minim pentru economie. Ceea ce ar însemna…”

Europa Liberă: De unde bani?

Victor Lutenco: „…privatizări drastice la cele mai mari companii; ceea ce ar însemna reducerea drastică a numărului funcționarilor publici, ceea ce înseamnă reducerea drastică a responsabilităților pe care Guvernul pe moment și le asumă într-o serie întreagă de domenii cu care nu se isprăvește, dar în care încearcă cu disperare să rămână…”

Europa Liberă: Privatizările s-au făcut de-a lungul vremii doar în favoarea celor care guvernează.

Victor Lutenco: „Exact. Asta și este problema. Noi putem să vorbim până la infinit de anumite idei care ar schimba lucrurile, dar contează și felul în care ideile acestea sunt implementate și cum ele sunt realizate. De aceea, noi și vorbim despre voință, dacă avem o voință de genul acesta și care-i cuplată cu avem noi oare o capacitate, fiindcă eu nu exclud că la un moment dat undeva în zonele în care se formulează ideile pentru transformarea Moldovei există destul de multă voință sinceră de a schimba lucrurile spre bine în Moldova, numai că felul în care sunt văzute lucrurile sau modalitatea de a face asta este de sus în jos.

Eu știu ce să fac, voi faceți ceea ce vă spun și noi construim un sistem în care este 100% de subordonare și nu este vorba de niciun fel de păreri, opinii fundamentate pe cercetare sau lucruri de genul acesta.”