Administrația Trump și Steve Bannon

La sfirsitul saptaminii strategul Casei Albe, Steve Bannon a parasit Casa Alba. Despre impactul previzibil al acestei mutări o relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Steve Bannon a fost considerat in lunile care au trecut de la inaugurarea administratiei Trump, legatura presedintelui cu baza lui electorala, nucleul electoral dur. El a continuat sa-i ceara lui Trump sa isi mentina sprijinul de la cei care l-au ales si sa-si defineasca prioritile legislative in functie aceasta prioritate.

Un om de afaceri, realizator de filme si ziarist, Steve Bannon a condus, inainte de a prelua campania lui Trump, publicatia de dreapta Breitbart News, bucurindu-se si de sprijinul unor importanti donatori republicani. Pe vremea cind a condus Breitbart, Bannon a spus ca publicatia era platforma alt right, miscarea nationalista despre care se vorbeste mult, in contextul recentelor incidente violente de la Charlottsville.

Bannon a vorbit rar in public, in calitate de consilier prezidential, dar atunci cind a facut-o s-a autodefinit ca nationalist economic si a spus ca obiectivul administratiei este „descompunerea aparatului federal”. Dar aceasta agenda, coordonata de Bannon nu s-a materializat decit in mica masura.

Dupa incercarea de a opri intrarea in tara a cetatenilor anumitor tari musulmane, tribunale s-au opus cu relativ succes. La prima incercare de a finanta zidul de la frontiera cu Mexicul, promis de Trump in campanie, alocarea bugetara nu a fost acceptata in Congres.

Au urmat alte esecuri legislative si mesaje pe twitter ale presedintelui, care au diluat sau pus sub semnul intrebarii agenda, favorizata de strategul politic al presedintelui.

Casa Alba sustine ca decizia indepartarii lui Bannon fusese luata de ceva timp, dar in contextul controversei create de declaratiile lui Trump dupa Charlottesville, presedintele era nevoit sa faca o concesie majora, pentru a nu risca erodarea ireversibila a sprijinului in propriul partid. Si astfel Bannon a plecat si a revenit la Breibart, raminind de vazut daca va folosi aceasta influenta voce, in mediile conservatoare pentru a ataca administratia Trump sau cel putin pe acei consilieri ai presedintelui pe care-i considera „globalisti” si care au contribuit la esecul prioritatilor sale.

In ziua plecarii el a lasat sa se inteleaga ca presedintia Trump va fi de-acum incolo altceva decit ce au sperat cei care l-au votat pe omul de afaceri. Ramine de vazut daca asa vor sta lucrurile pentru ca Donald Trump a fost Donald Trump mult inainte ca Bannon sa se alature campaniei sale electorale.