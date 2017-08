„De ce să nu fac să fie țărișoara mea o Elveție din Europa?”

Cu un an înainte de alegerile parlamentare, tot mai mulți sunt cei care cred că în Republica Moldova cetățenii au ajuns să nu mai aibă de unde selecta demnitari pentru treburile cele mai importante ale țării – Legislativ, Guvern și alte instituții ale statului. Simplii muritori sunt de părere că o persoană care nutrește ambiții politice trebuie să poarte cu sine, în primul rând, un certificat care să ateste un statut etic și moral ireproșabil. Ce ați fi făcut dacă ați fi știut în august 1991 că după 26 de ani de la proclamarea independenței, doar câteva persoane vor fi adevărații stăpâni ai plaiului mioritic? Dreptate, justiție adevărată, muncă, libertate, democrație veritabilă – asta își doresc sătenii de la Hoginești, Călărași, la cei 26 de ani de independență a țării. Oamenii cu care am discutat spun că le vor da o palmă morală politicienilor aroganți și corupți care i-au adus la sapă de lemn și acum se confruntă cu lipsuri materiale severe.

- „Am vândut calul și vaca și am rămas eu cu Domnul, cu mila de Sus; nici nu pot vorbi, n-am suflet în mine, trebuie să mă duc la spital, sunt programată de doi ani de zile; bani, dolari, dolari trebuie, denghi…”

Europa Liberă: De unde?

- „De unde? Din pensie. De unde banii, ce lucrez?...”

Europa Liberă: Ce pensie aveți?

- „700.”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu 700 de lei?

- „Iaca așa mă descurc – îmi cumpăr tărâțe, îmi cumpăr făină, cumpăr câte un baton și mănânc câte o săptămână, îmi ajunge, d-apoi ce… cu cruțală, așa trebuie… Of-of-of, am rămas de-mi vine să urlu ca lupu’… Am rămas singură. (plânge)”

Europa Liberă: Cum o să arate Moldova în următorii ani?

- „Cum o vrea Dumnezeu.”

Europa Liberă: Dar nu așa cum vor cetățenii?

- „ Nu, numai cu Dumnezeu.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți? La anul, în 2018?

- „Dacă voi putea, dacă nu, mă vor aduce de subsuoară, că nu pot merge; iaca șed cu țolul până aici, nu pot.”

Europa Liberă: Știți cui să-i dați votul?

- „Votul? He-i-i-i, foarte bine.”

Europa Liberă: În 2018 știți în baza cărui sistem electoral o să votați?

- „Unirea cu România… Așa văd că peste tot spun, dar vom vedea.”

Europa Liberă: În 26 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?

- „Nici n-a fost bine, nici nu are să fie, fiindcă lumea asta a noastră a suferit și suferă și în ziua de azi.”

Europa Liberă: Suferința asta se leagă de clasa politică, iar clasa politică este aleasă de Dvs.

- „Dar nu știu cum să vă spun, doamnă. Suntem noi toți buni tare la suflet; moldoveanul nostru tace și rabdă și atâta-i tot.”

- „S-a dus atâta lume de la noi din țară…”

Europa Liberă: De la Hoginești îs plecați mulți?

- „…atâta lume-i dusă; lume puțină a rămas și viitorul nostru… nu știu, doamnă. La noi, anul acesta, în clasa întâi sunt doi elevi.”

Europa Liberă: Nu sunt copii pentru a se completa o clasă pentru clasa întâi?

- „Nu sunt copii, nu sunt, numai doi elevi.”

Europa Liberă: Cu ce vă mândriți Dvs., trăind în statul independent Republica Moldova?

- „Știți, cu oamenii aceștia buni. Atât îs de buni oamenii noștri…”

Europa Liberă: Și dacă atâția oameni buni sunt, de ce situația e atât de rea?

- „Știți de ce? Nu se implică nimeni în ziua de azi și ne temem de multe lucruri, că, dacă ai spus, ai ridicat vocea, te iau înainte așa și nu poți mai departe să faci.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult, iată, la acești 26 de ani de independență ai Republicii Moldova?

- „Ca să fie pace, ca să nu se audă atâtea de pe Nistru, că o să fie demonstrații, că o să vină de la ruși Rogozin acela, cine mai este, și numai să fie pace – și cu rușii, și cu românii, să ne lase în pace în țara noastră.”

- „Pensiile-s mititele și nu ne-ajung bani, de la lună până la lună n-ai cu ce, nu ajung.”

Europa Liberă: Ce pensie aveți?

- „1000 de lei.”

Europa Liberă: Și ce faceți cu acești 1000 de lei?

- „Iaca primim, plătim toate comunalele, mai ținem un purcel, cumpărăm tărâțe, niște pui, niște rațe și când ajungem la sfârșit, nu avem nicio copeică. Așteptăm iar data, să ne-o dea iar pe-o lună, ne ducem ba oloi cumpărăm, când nu pot prăși; oamenii seamănă răsărită, au trăsuri, mai tineri, dar eu?... N-am cu ce să mă duc să prășesc, n-am cu cine…”

Europa Liberă: În 26 de ani, de când s-a proclamat independența Republicii Moldova, satul Hoginești și țara în ce direcție s-au schimbat?

- „Cam nu prea bine, văd că înspre rău merge. Dar ce? Au mărit pensiile cu vreo 2% acolo și gata nu mai au grijă de bătrânii aceștia. Care-s tineri, se duc prin alte țări, lucrează, fac bani, mai cumpără, dar o bătrână ce să facă?”

Europa Liberă: Din satul Dvs. e plecată lumea?

- „Eiiii, câtă lume îi plecată… Îi plecată, iaca am fecior în Franța cu nora și cu fetițele, am două fete în Italia; șed bărbații singuri, că să facă bani să facă nunți, că nu au cu ce.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți să votați la anul viitor?

- „Da, da, da…”

Europa Liberă: Știți pentru cine să vă dați votul?

- „Vom vedea până atunci.”

Europa Liberă: Dar cine l-ar merita?

- „Nu știu până când. Partidul aista nu face treabă, Democrat, nu, cu dânșii nu, nu fac nimic aceștia. Ei nu pun banii pe care i-au furat, miliardul înapoi, dar încă să mai mărească pensiile la oameni? Nici atâta! Ne ung ochii cu vreo 6%. Ce să faci cu 60 de lei? Nici un kilogram de cârnaț de cel prostoi (simplu) nu iei.

Europa Liberă: Cu ce asemănați Moldova? Cu ce o comparați?

- „D-apoi cu ce s-o comparăm? O țară săracă și orfană.”

- „Eu, de pildă, am 1500 de lei pensia și nu-mi prea ajunge.”

Europa Liberă: Și cum repartizați banii?

- „Cu economie mare.”

Europa Liberă: La ce ați renunțat?

- „La vreo călătorie. Am fiică în Italia, m-aș duce s-o văd cum trăiește acolo, știi, cu mare plăcere și am nepoți, tot așa. Dar nu pot să mă duc, fiindcă cu 1500 și mai ales la bătrânețe, la vârsta mea de 86 de ani…”

Europa Liberă: Sănătate!

- „Mă dor picioarele, dar îs scumpe leacurile, foarte scumpe. Eu nu știu…”

Europa Liberă: Dar societatea asta moldavă e dezbinată?

- „Că românii așa, că rușii așa… Discuțiile acestea eu nu le văd, eu m-aș bucura dacă ar înțelege oamenii că a fost vremea și rea, și grea; au fost deportările celea, a fost foametea strașnică…”

Europa Liberă: Dvs., iată, la această vârstă onorabilă, unde credeți că i-ar fi Republicii Moldova mai bine – cu Uniunea Europeană sau cu Uniunea Euroasiatică?

- „Eu vreau cu Uniunea Europeană. Mă uit că europenii trăiesc nu rău, lumea se duce tot în partea europeană, nu se duce la Est.”

Europa Liberă: Dar de ce majoritatea moldovenilor îl au ca idol pe Vladimir Putin?

- „Vladimir Putin vrea să arate că el e tare și mare și țara lui e puternică.”

Europa Liberă: Moldovenii, de ce îl simpatizează pe Vladimir Putin?

- „Poate nordul să facă treaba asta a Moldovei, fiindcă ei încolo duc producția s-o vândă și, mai ales, că dacă n-o primesc, apoi tot nu-i chiar așa de lăudat Răsăritul. Eu aș zice că mai puțin să vorbească și despre Asfințit, și despre Răsărit, iată ce, dar să-și caute oamenii de lucru. Iaca asta-i.”

Europa Liberă: De aici, de la Călărași, îl aveți pământean pe Igor Dodon, care a câștigat mandatul de președinte. Cum conduce el țara?

- „Părerea despre Dodon? Dodon îmi pare rău că face niște impresii că nu-i politician, că n-are idei diplomatice. Poate nordul să-l susțină, dar el e din Călărași de aici și n-aș zice că mare lucru a făcut ori face. Eu mă uit Uniunea Europeană cât de mult dă pentru Basarabia, pentru Moldova noastră, iată, cât de mult dă - și granturi, și aici în sat și o reparație, mă uit și la grădiniță, și la școală a schimbat ușile, a schimbat ferestrele. Fac… Dar ce a dat Rusia? A călcat merele cu tractoarele și caisele pe care le-au trimis în Rusia? Că au oprit vinderea vinurilor? Dacă ar fi relații prietenești, să se ajute unul pe altul, oamenii să se simtă oleacă mai oameni între dânșii…”

Europa Liberă: Igor Dodon încearcă să acrediteze ideea că această relație bună pe care o are el cu Vladimir Putin o să ajute la soluționarea problemei transnistrene.

- „Niciodată, niciodată! Rusia n-o să vrea să dea Transnistria, cum n-a dat și Crimeea, fiindcă Putin are interesele lui și eu zic că mai bine să dea sudul Basarabiei înapoi, să avem și noi ieșire la mare…”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Moldova astăzi? Cu ce o comparați?

- „Moldova o compar cu o țărișoară slăbișoară, n-are susținere, iaca de ce. Eu ce pot să zic altceva? O țară care poate să aibă perspectivă, dacă ar avea și oameni politici mai bunișori oleacă, mai…”

Europa Liberă: În 2018 o să alegeți Parlamentul, deputații în Parlamentul de la Chișinău.

- „Alegem, dacă nu alegem pe cine trebuie să alegem.”

Europa Liberă: Dar de ce nu-i alegeți pe cei buni?

- „Cum îl alegem acolo, cum își schimbă părerea, ideea, iaca ce. Oamenilor nu le place că vorbesc despre Parlamentul ista cumpărat, noaptea făcut, dar ar trebui și oamenii să înțeleagă: Măi, dacă am ajuns acolo, hai să fac nu numai pentru mine, dar să fac pentru țară. De ce să nu fac să fie țărișoara mea o Elveție din Europa?”

- „Нельзя все время терпеть, терпеть, терпеть, терпеть. Хоть у нас люди и терпеливые, но когда-то оно порвется. И пойдут к власти, может быть умные люди, политики хорошие, потому что те политики, которые сейчас, они не соответствуют занимаемой должности. Допустим, выступает премьер министр Филип и рассказывает, что вот мы сделали пенсионную реформу. Но это же самая настоящая профанация. Какая пенсионная реформа? Большинство людей вот, которые в селе работали, ну что там 1000 лей? Очень мало…”

Europa Liberă: Discutăm în ajunul celor 26 de ani de la proclamarea independenței. Ce a fost bine și ce a fost rău în acest pătrar de veac de independență?

- „Eu socot că au greșit acei care au început a pune mâna în bănci, că oamenii aceștia au greșit. De la furtul miliardului numai, numai de aici s-au început toate. Au trebuit să socoată că toată lumea a muncit. Am muncit în sovhoz, în colhoz, am muncit la poștă, la bucătărie, unde m-a dat statul am muncit, în ASITO am muncit, dar acum nimeni nu vine să mă vadă – ți-e bine, ți-e rău, îți trebuie un ajutor ceva –, nimeni nu vine. Eu zac de cancer și nu mi-e ușor, nu mi-e ușor deloc, că iau medicamente în jur de 1200, 1500 pe lună.”

Europa Liberă: Vina cea mai mare cine trebuie să și-o asume – cei care guvernează statul, politicienii, sau cetățenii care îi trimit acolo, sus, pe cei care să conducă Republica Moldova?

- „Eu socot că oamenii, lumea ar trebui să se revolte și să schimbăm toți afaceriștii aceștia din Parlament. Toți ca unul trebuie schimbați!”

Europa Liberă: Și pe cine îi aduceți în loc, pentru cine o să votați?

- „Noi o să votăm pentru un deputat care o să facă în așa mod ca noi să putem trăi, să putem supraviețui măcar cât de cât. Am rămas numai bătrânii în Moldova.”

​Europa Liberă: Dvs. ziceți că o să-l alegeți pe cel mai bun. Dar de unde știți că celui căruia o să-i dați votul îl merită, acest vot al Dvs.?

- „Eu, de pildă, doamnă, aș fi de acord undeva din raion un om care el a lucrat, gândește…”

Europa Liberă: Hogineștiul face parte din raionul Călărași.

- „Călărași, da, da.”

Europa Liberă: Cine ar merita votul Dvs.?

- „Președintele raionului. E un om competent, el a înțeles lumea toată vremea.”

- „ De-o pildă, Năstase. El ar merita, pentru că el e pentru lume, pentru popor. Maia Sandu tot ar merita. Dacă era Maia Sandu la Președinție, era cu totul altceva.”

Europa Liberă: Igor Dodon, președintele ales de către cetățeni, e tocmai băștinașul Dvs., de aici de la Călărași?

- „Da, și Plahotniuc, și Igor Dodon. Acești oameni nu fac decât să-și umple buzunarele, altă nimic. Trebuie să se gândească și la oameni, sunt bătrâni care-au mai rămas în Moldova asta. Țara-i frumoasă, dar politicienii… Ei și-au umplut ale lor buzunare, ei au conturi peste hotare, ei și-au dus familiile peste hotare…”

Europa Liberă: Și în următorii ani o să fie altă Moldovă, cum o să arate?

- „Dacă au să aleagă oamenii deputații mai bine, și nu atâția deputați. Nu trebuie atâția – 100 și un deputat. Ajunge 50, dar buni, care ei să facă față la problemele oamenilor. Ei trebuie să socoată că fiecare vrea să trăiască. Eu am fată de 28 de ani în Moscova, mă asigură cu bani, cu toate celea; vine numai și mă vede și zice: Cât trăiești, las casa, dar după ce mori, vând casa. Eu aici nu mai trăiesc, nu vreau. Dar mi-e în grijă acum cu Rogozin că i-au întors avionul ista. Ei au făcut așa dificultăți că de-acum o să fie neplăceri. Moldova îi ca o femeie căreia bărbatul îi spune: Nu pune mâna acolo și nu te duce dincolo. Moldova trebuie să asculte de unul singur, nu de doi. Nici de Est și nici de Vest. Nu trebuie că, na, gata, eu mă duc cu Moscova, eu mă duc cu Europa…”

Europa Liberă: Dar Dvs. cu cine vreți?

- „Eu cu Europa socot că mai bine.”

Europa Liberă: Chiar dacă fiica muncește în Federația Rusă?

- „Chiar dacă muncește în Federația Rusă, îs amăgiți și unijiți (înjosiți), a fost cu „deport” și a venit cu frică și s-a dus cu frică. Și cu frică stau. Eu am avut un nepot pe care acolo, pentru bani, pe dânsul l-au terminat. L-au ucis, da, și au rămas doi copii și soția. Tare multă lume în Rusia a murit. Nu se anunță, dar lume a murit în Rusia. Toată lumea asta care să-l iubească pe Putin numai domnul Dodon, că el deodată a spus că eu o să influențez lumea, să trecem cu Estul. Dar cu Estul nu-i de trecut, că noi am mai fost o dată sub Est și nu, nu, nu…”

​Europa Liberă: Dar acum ce mesaj ați avea pentru Igor Dodon? Ce i-ați transmite lui ca și președinte?

- „Ca președinte, i-aș transmite să se gândească la popor, l-o ales poporul ca să facă regulă în țară și să aibă grijă de oameni, să nu ne dezbine, să ne lase așa cum suntem noi. Dacă ei sunt la conducere, de ce nu se pot înțelege?

- „Știți ce trebuie? Tot ne întoarcem la ruși – un Stalin trebuie. Să-i ia pe toți diavolii aceștia de la noi din Moldova de aici, pe toți să-i ia, să-i ducă în Siberia și să pună niște oameni normali, tineri care-s competenți să facă o țară normală.”

Europa Liberă: D-apoi, cetățenii Moldovei îi pun pe cei care merită în fruntea țării?

- „Dvs. înțelegeți că, dacă vine mâine cu un sac de zahăr la Dvs. și cu unul de macaroane, Dvs. vă duceți și votați pentru dânsul?”

Europa Liberă: Eu nu…

- „Păi, dar eu o să mă duc, din cauză că din altă parte mie nu-mi dă nimeni. Iaca el îmi dă, dar altcineva nu-mi dă și de atâta oamenii se duc, oamenii se vând, că n-au ieșire din situație, că primesc 600 de lei pensia, înțelegeți? De atâta oamenii se vând.”

- „Nici nu știu – o să mă mai duc la alegeri ori nu. Niciun rost n-are.”

Europa Liberă: Ce v-a dezamăgit și de ce sunteți atât de dezamăgită?

- „Toate celea. Știți, când atunci se spune deodată că o să facem așa, o să facem așa și când după o lună-două nu-i nimic.”

Europa Liberă: Dar există în rândul politicienilor oameni care vă insuflă încredere?

- „Poate sunt vreunul, doi, dar nu cred mai mulți. Vă spun sincer.”

Europa Liberă: Dar acolo, în Parlament, trebuie să-i trimiteți pe 101?

- „101? Eu am înțeles de 71, dar de 101 nu poate să fie într-o țară așa de mică, într-o Moldovă mică atâția deputați! Niciun rost nu-i...”

Europa Liberă: Dar 101 persoane pot fi găsite de Dvs. în care să aveți încredere.?

- „Nu mai pot să fie. Nu, nici vorbă! Sunt oameni deștepți la noi, în Moldova, chiar și acesta, nu știu cum toți zic de el că nu-i atât de bun, pe care l-au ales au zis că peste noapte, că i-am uitat numele…”

Europa Liberă: Premierul Filip?

- „Da, parcă îmi pare că în buzunarul acela al lui nu atât de mult pune el. Adică, nu știu, dar poate el…”

Europa Liberă: Partide sunt care vă insuflă încredere?

- „Da partide… eu zic așa: Partidul Democrat îmi părea că e atât de bun el, dar după atâtea vorbe, atâtea judecăți, n-am încredere nici în unul. Eu aș spune de domnul Filat. Chiar nu atât de rău a fost el pentru noi. Iaca, în sat la noi a făcut atâtea lucruri – și șoseaua, și ferestre la școală și la grădiniță a făcut.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie cei care guvernează țara, ce calități să aibă aceste persoane?

- „Știți Dvs., să fie așa cum au spus că au să fie când au să intre la putere. Dar ei nu-s așa. Se schimbă pe loc.”

Europa Liberă: În 26 de ani, ce a fost bine și ce a fost rău în Republica Moldova, de la proclamarea independenței?

- „Foarte bine trăiesc numai oligarhii de sus. Ei trăiesc foarte bine, dar noi trăim, cum trăim? Vai de capul nostru!”

Europa Liberă: Și cine poartă vină, ei sau cetățenii care îi aleg?

- „Ei, în primul rând, pentru că își rup fundurile pentru scaune; numai cât să fure și să-și pună lui în ogradă, să-și facă dăci (vile)…”

Europa Liberă: Și atunci, statul acesta ce face – falimentează, nu are viitor?

- „Să vină unul măcar străin, măcar iaca cum în România s-a dus un neamț și, iaca, el face olecuță, dar la noi aici n-o să facă nimic. Aici e cumătrismul.”

Europa Liberă: Ce-i în puterea cetățeanului?

- „Nu poate să facă nimic. El are…”

Europa Liberă: Nici atunci când are buletinul de vot în mână?

- „Dar n-are nimic. Ce? El are sapă numai. Și gata!”

Europa Liberă: Și buletin de vot o dată la patru ani…

- „Buletinu-i pe două ceasuri de vreme cât s-a dus în ziua ceea numai la alegeri. Și mai mult ce? Pensia i-au ridicat-o cu 50 de lei, dar prețurile le-au ridicat îndoit. Haideți așa logic să vorbim...”

Europa Liberă: Și dacă Dvs. ați fi în fruntea Moldovei, ce ați face ca lumea să fie mulțumită de guvernanți?

- „Nu mi-aș face mie casteluri. Măi, ești la putere, cum s-ar spune, ți-au luat, dar gândește-te și la aista de jos; el te hrănește, în primul rând. Și într-o noapte se alege prim-ministrul, la miezul nopții. În ce țară ați mai văzut să aleagă premierul la miezul nopții? Cine face așa ceva?”

Voci adunate în satul Hoginești, raionul Călărași.

*

Despre cum a evoluat Republica Moldova după proclamarea independenței am discutat cu fostul procuror general și deputat în primul Parlament Dumitru Postovan.

Europa Liberă: Domnul Postovan, de unde a pornit Moldova și unde a ajuns?

Dumitru Postovan: „De unde s-a pornit, cunoaștem cu toții, dar iată unde a ajuns, te-ai mira dacă înțelege cineva. Dacă o pornim de la faptul că acel Parlament a fost ales pe circumscripții uninominale care azi așa ridică în slăvi pe cineva, într-adevăr, atunci era justificată forma asta de alegeri, fiindcă alegerile, într-adevăr, erau libere, democratice. Uitați-vă numai chiar și la componență, acei 380, undeva poate vreo 30% dacă erau nomenclaturiști sau oameni de partid, dar restul erau oameni care până atunci nici nu știa nimeni de existența lor, dar anume acea parte, aceste 70% au schimbat fața Parlamentului și, în genere, a Republicii Moldova, fața politică a statului. Oameni atât de diferiți… Da, erau multe discuții, fiindcă nu aveam, în primul Parlament nu se discuta despre funcții sau despre împărțirea averilor, despre idei. Zile întregi de discuții, până se punea ceva la vot. Și totuși, oamenii au găsit limbaj comun; se înțelegeau. Oameni atât de diferiți, legați prin fracțiuni, prin partid, fiecare cu circumscripția lui, dar oamenii puteau să înțeleagă că, uite, așa trebuie. Noi am pus baza nu numai, să zicem, a Declarației de Independență, pentru că acesta-i pivotul acestei activități a Parlamentului…”

Europa Liberă: Apogeul?

​Dumitru Postovan: „În primul rând, a trecut la 23 iunie cu privire la suveranitate dintâi. Printre altele, datorită acestei Declarații de suveranitate, s-au făcut modificări în Constituție. Și datorită acestor modificări, eu de acum am fot numit de către Parlament procuror al republicii, căci până atunci era numit de Uniune și legislația atunci nu permitea…”

Europa Liberă: Bilanțul acestor 26 de ani se reduce la câteva cuvinte: Moldova a rămas o țară săracă, Moldova n-a putut să scape de secesionism, pentru că separatismul chiar încă și mai mult s-a întărit la Nistru și Moldova e țară coruptă. Chiar aceste roade trebuia să le culeagă statul și cetățenii, după 26 de ani?

Dumitru Postovan: „Mi se face impresia că ceea ce se întâmplă în stat nu-i dirijat de nimeni – cine și ce vrea aceea face și pentru asta nimeni nu răspunde. Două momente care s-au pornit de pe timpurile noastre: În primul rând, că Moldova e divizată și în al doilea, că noi am făcut cele mai mari greșeli în plan politic; înainte de toate, să zicem, la felul cum am făcut noi privatizarea, dar astea amândouă au dus la corupție.”

Europa Liberă: De ce cetățenii nu mai au încredere în justiție, de ce legea nu e lege pentru fiecare cetățean, de ce politicienii interpretează buchea și spiritul legii (unii dintre politicieni) așa cum le convine?

Dumitru Postovan: „Așa-i, așa-i… Dacă plouă, el știe că trebuie să ia umbrela și să iasă afară, n-o să aștepte să-i spună cineva: Ia umbrela, măi, că plouă!”

Europa Liberă: Dar de ce justiția s-a împăcat cu gândul că trebuie să fie în buzunarul politicianului?

Dumitru Postovan: „Eu nu cred că ea s-a împăcat. La adunările acestea, judecătorul zice, eu știu chiar și în organele procuraturii, mă întâlnesc cu mulți băieți chiar cu care n-am lucrat eu cu dânșii, de-acu după mine, care vor altceva, dar, uite, așa e pusă situația că trebuie să fie așa… Și acum nu numai organele de forță sau chiar și dacă nu-s de forță, în fruntea lor îs plasați niște oameni care trebuie să asculte, dar chiar și unele organizații nonguvernamentale. Iată eu, de pildă, nu-s mulțumit cum activăm noi, Asociația „Parlamentul-90”. Acolo, între noi, tot se simte că unii dintre colegii noștri ciugulesc din mâna puterii. Avem Uniunea Juriștilor, care de vreo câțiva ani nu mai lucrează deloc, de atâta că nu se vrea. Iată acum vor să pună mâna pe Consiliul acesta al aleșilor locali.”

Europa Liberă: Congresul Autorităților Locale…

​Dumitru Postovan: „Da, da, că, chipurile, președintele acela tot nu se uită în direcția care ar trebui ș.a.m.d. Iată care-i socoteala, că a fost o perioadă cu algoritmul acesta când ministerele au fost împărțite și fiecare din șefii de partid era ca un moșier acolo – cică tu nu-l atinge pe al meu, că eu îl ating pe al tău. Și în perioada aceasta s-a luat cum s-a putut. Acum, cineva instrumentează dosarele acestea și toți despre asta știu, că asta este. Și ei, gata, șed smirno. O parte dintr-înșii au fost numiți în post, că li s-au pus condiții și chiar și aceia sunt că nu cumva că dacă o să dai, avem și pentru tine câte ceva. Ce, nu se vede - mulți dintr-înșii că te miri cum omul acela putea să facă ceea ce a făcut?… Are familie acasă, se teme să nu ajungă… Ei spun: Unde-i Filat acum? Iată, asta-i socoteala.”

Europa Liberă: Și o luptă adevărată împotriva corupției, în viziunea Dvs., ce ar însemna? Și cine ar fi capabil să poarte această luptă împotriva flagelului care macină statalitatea?

Dumitru Postovan: „Vorbim despre faptul că la noi institutul responsabilității, nu răspunderii juridice, asta-i o parte a responsabilității, nu-i dezvoltat în genere. De câte ori s-a încercat să fie adoptată legea cu privire la răspunderea ministerială? Nu merge, pentru că de răspundere ne temem cu toții.”

Europa Liberă: Moldova scapă sau nu de corupție și de corupți?

Dumitru Postovan: „Dacă ar fi niște alegeri cu adevărat libere, pentru că eu în genere în situația aceasta îs contra la oricare alegeri, indiferent de sistem. Am vorbit câțiva ani în urmă că statu-i capturat. Și noi, Asociația deputaților primului Parlament, în declarație am spus că e capturat. Pot fi alegeri în genere, indiferent care ar fi ele? Alegeri libere?”

Europa Liberă: Dar cine poartă responsabilitatea, pentru că a fost capturat statul?

Dumitru Postovan: „Încetișor s-a făcut așa ca să fie dirijați acei oameni care au fost lăsați în niște funcții, să fie dependenți. Și ei de acum îs foarte ascultători. Și dacă încearcă să zică „Nu!”, iacă-tă-l…”

Europa Liberă: Dosarul?

Dumitru Postovan: „Chiar și fără dosar, el, într-un fel, e recunoscător. Acum, băieții aceștia în funcțiile-cheie așa-s plasați, că ei se gândesc că, dacă se demolează, iată, chestiunile astea, ei zboară toți din posturi. Și ei au să se țină cu dinții, cu dinții au să se țină…”

Europa Liberă: Dar credeți că o să se ajungă și la acea zi?

​Dumitru Postovan: „Numai niște alegeri libere, dar până atunci, depolitizăm organele de drept, alegeri locale, dintâi alegeri locale, acolo ca să vină niște oameni acolo tot în condiții libere și iată atunci când organele vor fi libere, când mass-media își va face treaba și când procuratura, judecătoria sunt la nivel ș.a.m.d., atunci poate să fie orice sistem.”

Europa Liberă: De unde să vină voința politică pentru depolitizarea instituțiilor statului?

Dumitru Postovan: „Presiune din afară parcă este. Ar fi normal ca mass-media să nu fie și ei împărțiți, să cânte diferambe naiba știe cui, să lămurească lumii. Și atunci, când lumea o să fie bine informată, la următoarele alegeri o să știe cum să aleagă.”

Europa Liberă: Domnul Postovan, societatea e destul de divizată...

Dumitru Postovan: „Da…”

Europa Liberă: …mai ales, după ce a fost ales președintele Republicii Moldova prin votul direct al cetățenilor. Șeful statului insistă că locul Moldovei trebuie să fie alături de Rusia, Uniunea Euroasiatică, cei de la guvernare încearcă să spună că locul Moldovei este cât mai aproape de Uniunea Europeană și chiar în UE. Cum să se dezmeticească simplul cetățean și cum se construiește statul, dacă unul se uită la făină și altul - la slănină?

Dumitru Postovan: „Atâta timp cât un segment din populație se uită într-o parte, numaidecât o să se găsească un partid politic care să exploateze momentul acesta, să-l însușească. Eu înțeleg că ai ajuns la putere datorită momentului acesta, dar mai departe fii statalist. Mai departe uită.”

Europa Liberă: Domnul Dodon zice că-i statalist.

Dumitru Postovan: „Ei, hai și-om vorbi! Eu nu știu ce fel de statalist e el, dar dacă declarațiile pe care le face el îs pentru stat, apoi să mă scuzați. Omul acesta o să trebuiască într-adevăr la un moment dat să răspundă. Vreo câteva hotărâri de Guvern au fost în Parlament cu privire la conflictul transnistrean ș.a.m.d. Dacă el se duce și depune flori la ceilalți, apoi cum să-l numești?”

Europa Liberă: Deci, Moldova de separatism poate scăpa?

​Dumitru Postovan: „Numai într-o conjunctură foarte interesantă, undeva tot factori externi care ar putea să, dar eu mă uit…”

Europa Liberă: De cine depinde astăzi rezolvarea conflictului transnistrean, găsirea unei soluții?

Dumitru Postovan: „Dacă noi creăm aici niște condiții, ca să ridicăm nivelul de trai al moldovenilor și partea ceea se uită, apoi să vedeți că următoarea dată ei de-acu au să vină încoace. Dar atâta timp cât rușii îi finanțează, gazul li-l dau pe gratis… Mie mi-a spus o persoană încă mulți ani în urmă, dar cum o să unească ei Transnistria la Rusia?… Nici vorbă nu era încă de atunci că ei au să ia Crimeea. Cineva mi-a spus pe timpuri că el vrea, de fapt, președintele Rusiei să întoarcă Rusia nici nu în hotarele Uniunii Sovietice, dar în ale Rusiei țariste.”

Europa Liberă: Deci, vor fi reîntregite cele două maluri ale Nistrului?

Dumitru Postovan: „Numai, eu zic, într-un context internaționalizat, dacă de lungă durată, dar dacă niște perturbări de altă natură, noi nu avem putere.”

Europa Liberă: Pentru că mulți cetățeni nu cred în viitorul acestui stat, credeți că va fi capabilă să apară o clasă politică care să pună mai presus decât toate interesul național? Și câtă apă va curge la moara timpului?

Dumitru Postovan: „Eu nu văd azi alternativă a unui stat aparte. Vrem-nu vrem, noi trebuie să consolidăm statul ca instrument de organizare a societății și de constrângere, unde trebuie. Iată asta-i. Și atunci când noi vom face lucrul acesta și vom ridica și nivelul de trai al oamenilor, și vom fi cu adevărat liberi, și vom fi suverani…”

Europa Liberă: Domnul Postovan, dacă ați fi azi deputat, ce ați face?

Dumitru Postovan: „Singur nu aș face nimic. Și asta-i altă capcană – dacă o să avem deputatul nostru, apoi, iaca, deputatul nostru o să facă. Ce ai să faci tu, un singur deputat? Le dau la acești din Transnistria trei deputați, trei mandate. Din cauza la trei mandate, aceia au să vină și o să rezolvăm problema? Dar noi cu cine ne jucăm? Pe cine amăgim noi? De atâta, Parlamentul trebuie să știe ce vrea.”

Europa Liberă: Dacă ați fi procuror general al Republicii Moldova, ce priorități ați avea?

Dumitru Postovan: „Azi, procuratura a fost eliberată absolut de toate – și de activități în domeniul materiei civile ș.a.m.d. Azi se ocupă numai cu urmărirea penală și susținerea acuzării de stat. Fac un lucru destul de mare, dacă, totuși, încetișor sapă acolo, nu știu cât de adânc numai și o fac destul câteodată, dacă trebuie operativ, altădată, dacă nu-i chiar așa de operativ, pe cineva trimite repede în judecată, pe cineva îl mai ține ș.a.m.d. Dar asta se vede… Dacă băieții aceștia cred că… asta se observă, să nu se gândească că numai ei știu ce fac acolo. Iată din cauza asta lumea prinde a nu crede. Am zis, mă întâlnesc cu băieți cu care n-am lucrat nicio zi, care au venit pe urmă în procuratură, care spun că noi când am venit am crezut altceva… Eu nu cred că băieții aceștia care azi conduc procuratura nu înțeleg lucrurile acestea, dar se vede că ei îs puși într-o așa situație că ei altfel nu pot. Au fost cred că condiționați și…”

Europa Liberă: De ce nu ripostează?

​Dumitru Postovan: „Păi, nu știu. Dacă să crezi în ceea ce, iată, „Ziarul de gardă” scrie sau iaca de-acu Jurnal TV ce spun, dacă să crezi ce spun despre dânșii, atunci îi clar de ce nu ripostează. Iată, asta-i socoteala.”

Europa Liberă: Încotro, Moldova, după 26 de ani de la proclamarea independenței?

Dumitru Postovan: „Cursul european nu-l mai întoarce nimeni. Cred că de acum îi ireversibil. O să fie greu, dacă o să ne pună bețe în roate, dar noi de acum cam ne-am deprins că suntem europeni, că ne ducem încolo liber. Asta-i lucru mare.”

Europa Liberă: Moldova în UE cu sau fără Transnistria?

Dumitru Postovan: „Mie îmi spun experții, iată, care studiază Rusia, eu mă duc des la Moscova, ei au atâtea probleme în interiorul lor, câteodată, ei au să uite odată și odată de Tiraspol și Transnistria n-o să aibă încotro și o să vină la noi, cum a venit Șevciuk.”

Europa Liberă: Ce părere aveți, apropo, despre refugiul lui Evgheni Șevciuk la Chișinău?

Dumitru Postovan: „Eu mă gândesc că lui i s-au dat anumite garanții aici, că prietenia e mare, e lucru mare…”

Europa Liberă: Și cum își fac oamenii legii meseria în cazul acesta?

Dumitru Postovan: „Iată, el a fost interogat o singură dată. Nu știu pentru ce. Nu cred că nu l-au întrebat încă: Dar ce ai făcut tu pe timpurile tale, căci poți să nimerești și tu sub niște articole de-ale noastre… Dar eu cred că, dacă el a fugit încoace, înseamnă că el are garanții.”

Europa Liberă: Deci, Moldova, împreună cu regiunea transnistreană, în UE?

Dumitru Postovan: „Mai bine ar fi așa. Eu nu vreau ca noi să uităm măcar pentru o clipă că de partea cealaltă sunt tot moldovenii noștri, care azi suferă…”

Europa Liberă: Pentru că acum s-a creat această percepție că Moldova are un singur stăpân și acest stăpân este Vladimir Plahotniuc, credeți că o singură persoană controlează totul în statul acesta?

Dumitru Postovan: „Prind a crede. Eu pe omul acesta, practic, nu-l cunosc, eu nu am de unde-l cunoaște. Dar figuranți care-s acolo, apoi eu cred că ei au de ce se teme. Deci, ei știu oleacă mai mult, de atâta e așa cum este.”

Europa Liberă: Și lui îi place să conducă din umbră sau ar vrea să iasă în față?

Dumitru Postovan: „În genere, eu vreau să vă zic că Republica Moldova îi dirijată, îi administrată prin metoda conspirativă, că dacă ar fi transparență, ar fi altă socoteală.”

Europa Liberă: Un duel Plahotniuc-Dodon pe cine-l scoate învingător?

Dumitru Postovan: „Eu cred că Dodon o să fie înghițit cu timpul. Plahotniuc mizează și el pe factori din afară; nu degeaba trece Oceanul atât de des, dar am auzit și calcule făcute de Dodon. Se vede că are și el ceva, iar e conspirativ, care noi nu știm, că noi ghicim aici. El o să ia majoritatea și ar putea să se întâmple că primul poate să se ducă repede și celălalt să facă drujbă ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Deci, admiteți că până la urmă ar putea să se creeze și o coaliție?

Dumitru Postovan: „Ea este de acum, doar că e conspirativă, iarăși repet: totu-i conspirativ.”

Europa Liberă: PD-PSRM?

Dumitru Postovan: „D-apoi cum? D-apoi ce nu vedeți ce se face? Dodon, dacă vrea acum să-i facă rău lui Plahotniuc, el trebuia acum așa să facă, ca să creeze o condiție că nu-i cvorum în Parlament și n-o să voteze legile, ieșeau toți de acolo acești care mai sunt… În Parlament nu-i cvorum și nu se votează conceptul legii ș.a.m.d. El putea să facă lucrurile acestea, că se știa încă până la că așa o să fie. Se știa încă până la… Sunt oameni care urmăresc atent ce se întâmplă, oricât ar fi băieții de secreți ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Cetățenii ce să înțeleagă – că acești doi importanți actori politici, Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, sunt în relații de prietenie sau sunt?…

Dumitru Postovan: „Nu, nu, astea-s interese, prietenie aici nu poate să aibă loc.”

Europa Liberă: Și relația e antagonistă?

Dumitru Postovan: „Dumnezeu știe, dar precis că nu-s prieteni, precis că nu-s prieteni, dar interesele câteodată coincid, că dacă s-ar lăsa fiecare, pe bucăți îi dau jos, dar dacă împreună, în orice caz pentru moment e bine. Eu ce vreau să vă zic? Populația vrea să trăiască mai bine și eu tot vreau, că-s cetățean simplu. Și de atâta zic să ne adresăm noi către dânșii: Băieți, v-am ales, ați ajuns în fruntea statului, conduceți statul, aveți milă de oamenii aceștia! Iaca ce vreau eu.”