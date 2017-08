Vitalie Andronovici: „Această durere a unit foarte multă lume, de diferite naționalități”

Vitalie Andronovici: „Eram foarte aproape. Eram la muncă, pe o stradă paralelă de bulevardul La Rambla, la aproximativ 300 de metri. Mă aflam aproape, dar am fost sunat de un verișor care m-a sunat și mi-a spus să scot capul peste fereastră să văd ce se întâmplă. N-a fost panică, erau liniștiți, dar după câteva minute am început să aud pompieri, ambulanțe, elicoptere etc. Brusc, oamenii au început să dispară, totul se închidea și când am ieșit am mers cu mașina pe lângă strada aia, unde am văzut deja și poliție. Erau închise drumurile, eu stau la periferia Barcelonei, și când ieșeam erau controale. Era destul de calm, și acum este destul de calm, dar se simte o durere. N-am văzut în ochii lumii frică, doar durere.”

Europa Liberă: A doua zi după aceste atentate, nu vă este frică să ieșiți în stradă?

​Vitalie Andronovici: „Eu nu simt frică, dar sunt acum în port la Barcelona, care de obicei este un loc agitat, iar acum e foarte puțină lume, foarte puțini turiști. Aceste locuri erau de obicei pline, dar acum este pentru prima dată când văd Barcelona atât de pustie.”

Europa Liberă: Ce fac autoritățile, cum gestionează ei situația?

Vitalie Andronovici: „Sunt controale, dar nu este panică. Centrul este împânzit de poliție. Ca să ajungi în centru ești verificat de polițiști mai întâi, și poți ajunge doar pe jos, pentru că mașinile nu sunt lăsate în centrul orașului. Dar, în același timp a fost foarte multă lume la miting, asta arată că o mare parte nu au frică.”

Europa Liberă: Ce s-a întâmplat mai exact astăzi, au fost organizate acțiuni de comemorare?

Vitalie Andronovici: „A fost miting în piața Catalunya, dar și pe bulevardul La Rambla. Oamenii au ținut discursuri, s-a ținut un minut de reculegere, apoi s-a aplaudat, s-a strigat „Nu violenței!”, „Nu terorismului!”. În locurile unde au fost uciși oameni au fost puse flori, am văzut și drapele ale Argentinei, Braziliei, adică toate țările erau solidare. Mai tare decât frica e însă acest șoc, pentru că nu poți înțelege cum pot unii să facă asta, să mergi [cu mașina] peste copii, mame, părinți. Este o durere, dar partea pozitivă este această unire a lumii, a tuturor. Se simte o unire împotriva terorismului. Această durere a unit foarte multă lume, de diferite naționalități, am văzut ruși, români, italieni, africani, musulmani... toți erau în piață.”

Europa Liberă: Sugerați că această solidaritate ajută oamenii ca să nu cadă pradă fricilor?

Vitalie Andronovici: „Cred că da.”

Europa Liberă: De ce nu trebuie lumea să se teamă?

Vitalie Andronovici: „Pentru că ei [teroriștii] asta vor, cred că. Asta caută, să ne temem, dar noi nu trebuie să ne temem, trebuie să mergem înainte și trebuie să le arătăm că nu ne e frică de ei. Poliția și serviciile speciale trebuie sprijinite trebuie să avem încredere în ei și să luptăm, și nu să ne fie frică.”