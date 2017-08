Aleksei Navalnîi: fiul lui Dmitri Peskov are o viață de lux pe care veniturile sale nu o pot justifica

Dizidentul rus Aleksei Navalnîi spune că fiul lui Dmitri Peskov, șeful de cabinet al președinței ruse, are o viață de lux pe care veniturile sale nu o pot justifica. într-un blog postat joi, Navalnîi scrie că Nikolai Choles ar avea un garaj plin de mașini de lux și călătorește în mod obișnuit cu avioane și yahturi particulare, deși nu are nici o slujbă. Navalnîi scrie că Nicolai Choles, fiul lui Peskov din prima căsătorie ar fi trăit în Marea Britanie in anii 90 și ar fi luat numele tatălui său vitreg. Acum 6 ani, s-ar fi întors în Rusia. Navalnîi mai scrie că Nicolai Choles are două apartamente la Moscova, și a postat fotografii ale lui Choles în ambianțe luxoase. Dmitri Peskov nu a comentat.