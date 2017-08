Sondaj Pew: 78% dintre europeni își manifestă neîncrederea în președintele Rusiei, Vladimir Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este văzut mai cu seamă negativ în lume, potrivit unui sondaj Pew dat publicității astazi. Sondajul, realizat in 37 de tari in perioada februarie-mai 2017, arată ca doar 26 % dintre cei intevievați declară că au încredere în președintele Rusiei, iar 31 % consideră puterea Rusiei și influența sa în lume drept o amenințare majoră. 65 % dintre polonezi văd Rusia ca pe o mare amenințare, la fel ca și 54% dintre turci. Numai în trei din cele 37 de țări, oamenii au exprimat opinii pozitive despre Rusia: in Vietnam 83%, în Grecia, 64% și in Filipine 55%. In Europa, 78% dintre cei chestionați au spus că nu au încredere în Vladimir Putin. In Statele Unite, Canada și in Europa, majoritatea celor intervievați spun că guvernul de la Moscova nu respectă drepturile și libertățile omului. In general, opinii critice și negative fața de președintele Putin au exprimat americanii și europenii, în timp ce locuitorii din zona Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa sub-sahariana și America Latină,au opinii mai amestecate. Global, arată acest sondaj, 60 % dintre cei intervievati nu au încredere in Vladimir Putin.