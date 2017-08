Societatea americană între democrație și derapajele de la convențiile sociale acceptate

In Statele Unite continua dezbaterea cu privire la incidentele violente de la Charlotsville si reactiile presedintelui Trump. Cum de s-a ajuns aici in America? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Democratia americană este în sine un miracol. Ideea ca poti avea 300 de milioane de oameni de diverse rase, proveniențe, experiente culturale, orientari sexuale si traditii si sa reusesti sa dezvolti un stat viabil, unitar si democratic este un miracol, in sine. Dar nu e simplu.

America are o grea mostenire de discriminare, cu accente dramatice. Incidente rasiale grave si generalizate fac parte din experienta unor generatii, care sint inca in viata. Rasismul se mai manifesta si acum. Ceea ce face ca experimentul democratic american sa reuseasca insa este un set de norme morale, de comportament si convietuire la care cea mai mare parte a societatii adera.

Conventia sociala a ultimelor decenii a fost ca multi-culturalismul si diversitatea etnica constituie avantajul competitiv al Americii. Că americanii nu trebuie sa se teama de diversitate, ci sa o imbratiseze. O alta norma sociala este comportamentul civilizat, o alta – non-violenta atunci cind se confrunta opinii diferite.

Pe ansanblu, America este un loc civilizat in care oamenii isi vad de treaba, individual sau in comunitati. Toate acestea fac ca mozaicul, amalgamul sa poata coexista productiv, in conditii de maxima libertate, cind poti sa-ti exprimi public idei – fie si fasciste – pentru ca e dreptul tau legal sa o faci, cind poti sa mergi la o manifestatia purtind arme, pentru ca e dreptul tau legal sa o faci.

Dar incercarea acestei societati de a se ridica la inaltimea idealurilor, care stau la baza Americii nu inseamna ca rasismul sau violenta si alte porniri primitive si josnice au disparut. Ele exista si se manifesta. Societatea incearca sa le puna in paranteze si izoleze.

Este tentant sa sustii ca rasismul nu poate prinde in America, o tara de imigranti. Neo-nazisti, alt-right, cei care promoveaza superioritatea rasei albe se considera pe de alta parte incoltiti pentru ca simt ca pierd teren in fata minoritatilor. Presedintia Obama le-a accentuat acest sentiment. In mintea lor de multe ori bolnava, ei isi apara ultima reduta. Rasism, anti-semitism, xenofobie exista peste tot. In America cei care o fac pe fata sint inca putini.

Faptul ca la ultima conventie alt-right au participat doar 300 de persoane nu trebuie sa linisteasca. De asta sint importanti liderii, formatori de opinie, cei care dau tonul, cei care sustin fibra morala, cei care pot feri societatea de cele mai urite dintre impulsurile sale. In absenta unor astfel de lideri sau cind ei abdica de la rolul lor, nici o societatea nu este imuna la derapaje.