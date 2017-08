Sute de persoane au participat la Charlottesville la comemorarea lui Heather Heyer, o victimă a violențelor rasiale de săptămîna trecută

Sute de persoane cu lumînari aprinse au participat la Charlottesville la comemorarea lui Heather Heyer, una victimele violențelor rasiale de la sfirsitul saptaminii trecute. In virsta de 32 de ani, femeia a fost ucisă cînd o mașina, condusa de James Fields, de 20 de ani, a intrat in forța in multimea care protesta împotriva marșului extremistilor de dreapta de la Charlottesville. La ceremonie au fost prezenți guvernatorul Virginiei, Terry McAuliffe, senatorul Tim Kane si primarul localității. Intr-o postare pe rețeaua socială Twitter, președintele Donald Trump a scris că Heather Hayer a fost o ființă ” frumoasă și incredibilă, o femie într-adevăr special, care va ramine în amintirea noastra, a tuturor, pentru multă vreme”, informează agenția Reuters.