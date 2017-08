Mikail Saakașvili anunță că ar intenționa să revină în Ucraina

Fostul președinte al Georgiei și fost guvernator al Odesei, Mikail Saakașvili, căruia i s-a retras cetățenia ucraineană, a anunțat într-o transmisie pe Facebook că intenționează să se întoarcă în Ucraina luna viitoare, venind din Polonia. Saakașvili a anunțat că va intra pe 10 septembrie în Ucraina pe la punctul de frontieră Krakoveț. Saakașvili consideră că i s-a ridicat cetățenia ucraineană în mod ilegal pentru a fi împiedicat să participe la viața politică a Ucrainei. Saakașvili a ajuns presedinte al Georgiei în 2003, după Revoluția trandafirilor, al cărei lidetr a fost - dar popularitatea sa a scăzut după razboiul ruso-georgian din 2008, cînd Georgia a pierdut controlul asupra celor doua regiuni secesioniste, Osetia de Sud și Abhazia, recunoscute ca țări indepedente de Moscova. In 2015 i s-a ridicat cetățenia georgiană pentru a o prelua pe cea ucraineană. In 2016, Saakașvili a demisionat din funcția de guvernator al Odesei acuzind autoritățile de la Kiev că îi obstrucționează eforturile de a lupta împotriva corupției din regiune. In replică la declarațiile de ieri seara ale lui Saakașvili, Kievul a anunțat că îi va confisca pașaportul dacă va încerca să intre în Ucraina.