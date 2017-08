Controverse în Statele Unite stârnite de atitudinea președintelui Trump față de incidentele violente de la Charlottesville

Incidentele violente din Charlottesville, Virginia au declansat o dezbatere intensa in Statele Unite. O relatare pe această temă de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In Charlottesville, Virginia s-au infruntat la sfirsitul saptaminii, extremisti de dreapta – intre care membrii gruparii alt-right, Ku Klux Klan sau neofascisti – si cei care au venit sa li se opuna.

Reactia presedintelui Trump a stirnit la fel de multe reactii ca si evenimentele in sine. El a condamnat „ura, sentimentele bigote si violenta, in multe parti”, fiind imediat învinuit ca ar fi sugerat o echivalenta intre extremisti si neo-fascisti si cei care au incercat sa-i impiedice. Casa Alba a explicat ca presedintele a inclus in indemnul sau gruparile de extrema dreapta, dar nu a dorit sa le ofere o platforma, mentionindu-le.

Fireste ca asta este in directa contradictie cu indemnurile aceluiasi Donald Trump, in timpul campaniei electorale si de atunci incoace, ca acte de terorism international sa fie explicit puse pe seama islamistilor radicali. Or, de data aceasta, presedintele nu s-a referit in mod specific la extremisti de dreapta ca fiind la originea incidentelor de la Charlottesville, soldate cu trei morti si numerosi raniti.

Cea care a avut un mesaj clar si raspicat a fost fiica presedintelui, Ivanka Trump care a scris „Nu exista loc in societate pentru rasism, miscari care promoveaza suprematia rasei albe si neo-fascisti”.

Citiva republicani i-au cerut presedintelui sa-i denunte pe cei vinovati. Senatorul Cory Gardner a scris „Domnule presedinte – trebuie sa spunem raului pe nume. Ei sint cei care sustin suprematia rasei albe si ce s-a intimplat este terorism intern”. Biroul senatorului Orin Hatch a postat pe twitter ca tortele extremistilor sint alimentate de ura si nu-si au locul in societatea americana, adaugind „Fratele meu nu si-a dat viata luptind impotriva lui Hitler ca sa vad idei naziste, manifestindu-se fara o replica pe masura, aici, acasa”.

Senatorul republican de Florida, Marco Rubio a scris „Este foarte important pentru țară ca presedintele sa descrie incidentele de la Charlottesville drept ceea ce au fost, un atac terorist initiat de sustinatori ai suprematiei albilor”.

In sfirsit senatorul republican John McCain a declarat „Cei care sustin supremația albilor nu sint patrioti, sint tradatori. Americanii trebuie sa se uneasca impotriva urii si bigotilor”.

Situl neo-nazist Daily Stormer a scris „Declaratiile lui Trump au fost bune. Nu ne-a atacat direct. Nimic specific impotriva noastra. A spus ca trebuie sa vedem de ce sint oamenii atit de miniosi si a lasat sa se inteleaga ca exista ura, in ambele tabere”.

Vice-presedintele Pence a sărit in apararea presedintelui declarind „Asa cum presedintele Trump a spus trebuie sa ne unim, ca americani care isi iubesc tara, cu afectiune pentru compatrioti”.