Marea Britanie ar avea nevoie de o perioadă de tranziție pentru amortizarea șocului ieșirii din UE

Marea Britanie are nevoie de o perioadă de tranziție pentru amortizarea șocului ieșirii din UE, dar ea nu va putea fi folosită pentru renunțarea la Brexit, au avertizat duminică doi miniștri influenți de la Londra, semnalând un armistițiu între tabere rivale din cabinetul premierului Theresa May, relatează Reuters. Strategia lui May pentru Brexit a fost subiect de dezbateri deschise între miniștri mai ales după alegerile problematice din iunie, care au lăsat-o fără majoritate parlamentară. Duminică, într-un articol comun apărut în „Sunday Telegraph”, ministrul de finanțe pro-EU, Philip Hammond, și ministrul pro-Brexit al comerțului Liam Fox au scris printre altele: „credem că perioada interimară va fi importantă (…) dar ea nu poate fi nesfârșită și nu poate fi folosită ca o portiță pentru rămânerea în UE”. Marea Britanie ar urma să iasă din UE în 2019.