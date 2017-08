Directorul Centrului de pregătire a specialiștilor pentru armata națională, filiala Cahul, a fost reținut sub bănuiala de trafic de influență și corupere pasivă, informeaza IPN, citînd un comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție. Bărbatul este suspectat că împreună cu doi angajați aiunei firme ar fi pretins 1500 de lei pentru susținerea de examene pentru permisul de conducere de categoria C, fără frecventarea orelor practice și teoretice. Totodată, acesta susținea că are influență asupra examinatorilor și garanta eliberarea certificatului care atestă frecventarea cursurilor de instruire. Pedeapsa pe care o riscă este închisoare până la 10 ani și amendă între 6000 si 8000 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.