Conservatorii britanici și Partidul Unionist Democratic au negociat principiile unei colaborări - premierul Theresa May ar putea avea o majoritate de numai 2 voturi

Premierul britanic Theresa May, lidera partidului conservator, a ajuns la un acord de prinicipiu cu Partidul Unionist Democratic din Irlanda de nord, care ar trebui să-i asigure o majoritate fragilă în noul parlament. După alegerile generale anticipate de joi, convocate de Theresa May, partidul conservator a rămas cel mai puternic dar a pierdut majoritatea în camera inferioară. Acum are numai 318 mandate în camera cu 650 de locuri. Cu sprijinul partidului nord-irlandez, va avea 328 de voturi, o majoritate de numai două voturi.

Partidul Unionist Democratic va sprijini noul guvern minoritar în Parlament în schimbul unor concesii dar nu va fi la guvernare. Ceea ce înseamnă că-și va negocia voturile „de la caz la caz”.