Președinții Statelor Unite și Franței i-au telefonat vineri premierului britanic Theresa May pentru a-și exprima sprijinul, un mod de a comunica faptul că ar prefera ca lidera conservatoarea să rămână la putere. În alegerile anticipate de joi, convocate de Theresa May , partidul conservator britanic a pierdut majoritatea în Parlament deși rămâne partidul celmai puternic. Theresa May a declarat că numai conservatorii pot oferit „certitudinea” de care are nevoie Marea Britanie, în ajunul deschiderii negocierilor pentru Brexit. Totodată a anunțat că va încerca să formeze un guvern minoritar, cu sprijinul Partidului Democratic Unionist din Irlanda de nord, un partid care vrea un „Brexit” flexibil, spre deosebire de premier, care a pledat mereu pentru o poziție inflexibilă și dură în negocierile cu Bruxelles. Majoritatea analiștilor politici britanici nu cred că Theresa May va reuși să se mențină pentru mult timp la putere și mizează mai degrabă pe actualul ministru de externe Boris Johnson.