Theresa May anunță guvern de coaliție, pe fundal de incertitudine și haos politic

Theresa May, șefa guvernului britanic, a anunțat că va forma o majoritate guvernamentală cu cei 10 deputați din DUP (Democratic Unionist Party din Irlanda de Nord). Asta îi va asigura tehnic o majoritate, însă e ce cert că Theresa May și-a pierdut și legitimitatea in urma acestor alegeri, cu atât mai mult cu cât ea devenise șefa guvernului, anul trecut, în urma demisiei lui David Cameron, iar nu prin alegeri.

Ceea ce părea o inteligentă manevră strategică, atunci când Theresa May a anunțat alegeri anticipate, s-a transformat în dezastru electoral.

Ea va forma acum un guvern de coaliție, slab, impreună cu unioniștii nord-irlandezi, foarte ostili lui Jeremy Corbyn, șeful laburiștilor, care are simpatii republicane, chiar și pentru republicanii irlandezi care dores unirea Belfastului cu restul Irlandei.

Liberal-Democrații lui Tim Farron, cu totul pro-europeni, anunțaseră deja că nu vor face o coaliție cu conservatorii, cu Tories, așa cum o făcuseră cu David Cameron la putere, o alianță care nu le-a făcut decât rău liberalilor.

Ba chiar, liberalii ar dori acum un nou referendum Brexit.

In ciuda anunțului ei că va forma o alianță cu nord irlandezii, Theresa May rămâne contestată până și în propria sa tabără.

Chiar și George Osborne, care a fost ministrul de finanțe și prietenul din adolescență sl fostului premier David Cameron, a declarat la TV că Theresa May ar trebui să demisioneze.

Jeremy Corbyn, șeful laburist, este în mod net învingătorul moral, cel care i-a convins pe tineri precum Bernie Sanders în SUA.

O altă incertitudine majoră rămâne începerea negocierilor de separare de Uniunea Europeană, celebrul Brexit. Ele nu pot incepe în absența unui guvern funcțional, deși erau programate pentru luna aceasta, iar șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a exprimat dorința fermă ca negocierile Brexit să se deruleze așa cum fusese stabilit.

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, i-a cerut Theresei May să demisioneze.

Extrem de dificilele negocieri de Brexit ar trebui sa înceapă in doar zece zile, așa ca incertitudinile privind viitoarea majoritate si cursul discuțiilor cu Bruxelles-ul electorale au lovit lira sterlina, care a pierdut 2% in raport cu dolarul.

În cazul in care Scoția dorește să refacă un referendum pentru a rămâne în Uninea Europeană, părăsind Marea Britanie, se va adeveri sarcasmul acelui consilier al lui Vladimir Putin care a rîs odată despre Anglia spunând că e doar o insuliță.

În cazul scindării Scoției care ar rămâne în UE, Anglia va rămâne doar o jumătate de insulă, după ce a posedat cel mai mare imperiu colonial din istorie.