Mediile de informare britanice au calculat că Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a câștigat alegerile, dar nu a reușit să obțină o majoritate absolută în parlament. După numărarea voturilor din aproape toate cele 650 de circumscripții, reiese că „Tories” nu pot obține cele 326 de locuri care le-ar asigura majoritatea. Dimpotrivă, laburiștii lui Jeremy Corbyn au câștigat fotolii în plus față de actualul Parlament, urmând să aibă cu doar câteva locuri mai puține decât conservatorii. Cu un parlament „fracturat”, Marea Britanie riscă să intre într-o perioadă de instabilitate politică tocmai când se pregătește să negocieze ieșirea din UE. La Londra tot mai multe voci cer demisia premierului May, care a convocat alegerile anticipate în urmă cu o lună și jumătate încredințată că va spori majoritatea conservatorilor în Parlament.