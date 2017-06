Aproximativ 25.000 de militari din Statele Unite si alte 23 de tari vor lua parte in luna iulie la un amplu exercitiu, intitulat „Saber Guardian”, prevazut sa se desfasoare in România, Bulgaria si Ungaria, relatează Agerpres. Potrivit comandamentului european al forțelor americane de la Stuttgart, exercitiul „Saber Guardian” din acest an va fi cel mai mare dintre cele 18 manevre militare separate planificate pentru acest an in regiunea Marii Negre. Excercițiul „Saber Guardian” a început în 2013.