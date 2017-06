Georgienii protestează împotriva intenției guvernului de la Tbilisi de a extrăda un profesor turc

Zeci de oameni au protestat in fata guvernului georgian de la Tbilisi pentru a-și exprima sprijinul pentru un profesor universitar turc care ar putea fi extrădat de către autorități. Mustafa Emre Cabuk este professor la Universitatea Demirel din capital georgiana. Este una din universitățile din rețeaua de educație înființată de clerical Fethulah Gulen, pe care Ankara il acuza de organizarea loviturii de stat esuată din vara anului trecut. Gulen neaga orice amestec. Profesorul de la Tbilisi este in Georgia de 15 ani și autoritățile l-au pus pe 25 mai in detentie preventivă inainte de expulzare, pe o perioada de trei luni. Turcia face presiuni asupra tuturor țărilor în care activează liceele înființate de Fethulah Gulen, iar guvernul de la Ankara a arestat in jur de 40 de mii de oameni dupa lovitura de stat eșuată de anul trecut.