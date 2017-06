La Londra s-a anunțat o a opta victimă a atentatului terorist de sîmbăta trecută

Poliția britanică a confirmat că numărul victimelor atacului de saptamina trecuta de la Podul Londrei a crescut la opt. Ultima victimă este un cetățean francez Xavier Thomas al cărui cadavru a fost gasit in Tamisa. Prietena lui, cu care se afla pe pod pe 3 iulie, a fost grav ranită de camionul care a intrat in ei. Președintele Franței, Emanuel Macron, a confirmat că trei cetățeni francezi se afla printre victimele de la Londra, dar nu a confirmat și identitatea celei de-a treia victime. Astazi poliția britanică a arestat încă un barbat de 30 de ani în legatura cu atacul și locuința i-a fost percheziționată. Doi bărbați se află în custodia poliției, dar nici nu au fost pus sub acuzare și nici nu au fost identificati. Cei trei autori ai atacului de pe Podul Londrei au fost omoriți de politie.