La Tribunalul din Simferopol începe procesul unui lider al tătarilor din Crimeea

Unul din liderii tătarilor din Crimeea, care a criticat Rusia pentru anexarea peninsulei in 2014, apare astazi in fata tribunalului de la Simferopol. Ilmi Umerov, vicepresedintele Mejlisului – structura de autoguvernare a tătarilor din Crimeea, care este interzis de Moscova – este acuzat de separatism. El a fost pus de autoritățile ruse ale penisulei sub acuzare anul trecut. Umerov neagă acuzatiile și susține că și-a exprimat o opinie, bazîndu-se pe libertatea de expresie. Avocatul său Mark Feigin a declarat postului nostru de radio că procesul s-ar putea să fie unul dificil, dar că clientul său dorește ca procesul să fie deschis, pentru a-și exprima public opiniile despre problemele tătarilor din Crimeea sub autoritățile ruse.