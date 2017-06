Regizorul Oliver Stone a realizat un documentar controversat despre Vladimir Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va apare intr-un documentar de patru serii, realizat de regizorul american Oliver Stone. Părți ale interviurilor au fost difuzate in avans de televiziunea Showtime. Prima serie a documentarului va fi difuzată pe 12 iunie. In fragmentele deja difuzate, liderul de la Kremlin atacă din nou Statele Unite și Alianța Nord Atlantică, pe care o califică drept un instrument al politicii externe americane și o amenințare la adresa Rusiei. Putin a declarat că în eventualitatea unui război între puterile nucleare ale lumii „nimeni nu ar supravietui”. Agenția Bloomberg, căreia i s-au oferit două serii ale documentarului, afirmă că declarațiile lui Putin nu au fost verificate și că în film nu se aud și vocile opozanților liderului de la Kremlin. Regizorul Oliver Stone, pe de altă parte a declarat televiziunii australiene publice că „il respectă” și „îl place” pe Putin și că imaginea sa in Occident nu este cea reală, fiind distorsionată politic și ideologic.