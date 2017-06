Ultima zi de campanie electorală pentru alegerile generale în Marea Britanie

In Marea Britanie astazi este ultima zi de campanie electorala pentru alegerile generale anticipate de mîine. Miza acestor alegeri este legata de poziția Londrei față de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Liderul laburistilor, din opozitie, Jeremy Corbyn, a declarat, în mai multe interviuri electorale că Brexitul va trebui negociat cu atenție de catre Londra, iar premierul Theresa May, conservatoare, a declarat că este capabilă să negocieze un acord bun cu Bruxelles-ul pentru Brexit. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, conservatorii doamnei May conduc în preferințele electoratului. In ultimele trei saptamini, scrie agenția Reuters, încrederea electoratului în doamna May a scăzut și nu mai este sigur că va putea să obțină o majoritate confortabilă în Camera Comunelor.