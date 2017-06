Premierul Marii Britanii Theresa May i-a luat apărarea primarului Londrei, Sadiq Khan, care a fost criticat luni a doua oară de președintele Statelor Unite, Donald Trump, în legătură cu atacul de sâmbătă de la Londra, soldat cu 7 morți. „Cred că Sadiq Khan face o treabă bună și este greșit să afirmăm contrariul”, a spus May, ferindu-se să-l critice explicit pe Trump. Trump a scris astăzi din nou pe Twitter că primarul Londrei „invocă scuze penibile” după atentat. Reacționând duminică la prima asemenea critică din partea lui Trump, primarul Londrei, primul musulman în acel post, a spus că are treburi mai importante de făcut decât să citească postările lui Trump.