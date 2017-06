Liderul opoziției britanice Jeremy Corbyn cere demisia premierului Theresa May

Liderul opoziției britanice Jeremy Corbyn crede că premierul Theresa May trebuie să-și dea demisia din cauza reducerii efectivelor de poliție în cele șase luni cât ea a fost ministru de interne. Apelul vine la două zile după atacul de sâmbătă seară din centrul Londrei, al treilea produs în țară în mai puțin de trei luni, soldat cu 7 morți și zeci de răniți, și înaintea alegerilor anticipate de la 8 iunie. „N-ar fi trebuit să reducem niciodată efectivele poliției”, a spus liderul laburist Corbyn într-un interviu cu televiziunea ITV, răspunzând afirmativ la întrebarea dacă este de acord cu chemările la demisia lui May. May a condus ministerul britanic de interne între 2010 și 2016. Întrebată astăzi de reporteri dacă regretă reducerea a 20.000 de posturi de polițist în acea vreme, May a răspuns numai că poliția londoneză „are resurse bune” și „capacități anti-teroriste foarte puternice”.