Theresa May: Este nevoie de o combatere mai eficientă a extremismului pe Internet și de o nouă strategie pentru structurile anti-teroriste; numărul victimelor de la Londra a ajuns la șapte

Bilanțul morților în atacul terorist petrecut sâmbătă seara în inima Londrei s-a ridicat la șapte duminică, când premierul Theresa May a convocat o ședință a celulei guvernamentale de criză. 48 de oameni au fost răniți. Premierul May a spus duminică că țara „a căzut victimă unui atac terorist brutal” făcut de trei oameni care au fost uciși de poliție. Ea a mai spus că recentele atacuri teroriste din Marea Britanie nu sunt interconectate, dar au în comun „o ideologie perfidă, o pervertire a Islamului și a adevărului”, care nu poate fi învinsă numai prin acțiuni militare. May a făcut apel la o combatere mai eficientă a extremismului pe Internet și a spus că structurile anti-teroriste britanice au nevoie de o nouă strategie. Premierul britanic a mai spus că alegerile generale anticipate se vor ține în ziua stabilită, adică joi, 8 iunie. Principalele partide britanice, laburist și conservator, și-au suspendat campaniile electorale, urmând să le reia luni. Partidul naționalist UKIP a refuzat însă să-și suspende campania, spunând că extremiștii tocmai asta urmăresc, să perturbe viața democratică.