Președintele român Klaus Iohannis începe o vizită în Statele Unite

Presedintele României, Klaus Iohannis, se va afla in perioada 4-9 iunie în Statele Unite ale Americii. Pe 9 iunie, el va fi primit la Casa Albă de președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, a anunțat un comunicat al Președintiei de la București, în care se mai scrie și că întrevederea „va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare si extindere a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite …. în contextul in care in acest an se implinesc 20 de ani de la lansarea acestuia". Presedintele României va participa la Forumul Global al American Jewish Committee (AJC), unde va primi distinctia „Light Unto the Nations", cea mai inalta distinctie a organizatiei, care se decernează unor sefi de stat sau de guvern in semn de recunoastere pentru impactul international important in domeniul pacii, securitatii, democratiei, promovarii valorilor umane.