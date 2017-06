Un trol, două troale

Pe 16 mai, Europa Liberă a publicat la rubrica „Politigraf” un articol despre cum a renunțat Vlad Plahotniuc la proiectul său cu votul uninominal, acceptând altul, total diferit, propus de socialiști. Schimbarea de macaz a fost așa de evidentă că însuși Plahotniuc a trebuit să iasă la rampă ca s-o justifice și a fost comentată pe larg și critic nu doar de noi, ci de (aproape) toată presa. De aceea, am fost și mai mirați cât de multe comentarii negative a primit tocmai articolașul nostru… Curioși, am vrut să aflăm cine le-a scris și am intrat treptat într-o lume a penumbrei cibernetice, cu măști, identități inventate sau multiple, cu oameni care de fapt nu sunt oameni, ci roboți; o lume greu de explorat și în continuă schimbare, în care singura certitudine este că se minte și se manipulează, și asta din greu. Bine ați venit în lumea trolilor, cu un nou episod al podcastului „Politigraf”, al Europei Libere!