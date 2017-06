Parlamentul Macedoniei a votat formarea unui nou guvern de coaliție de centru-stînga

Parlamentul Macedoniei a votat in favoarea formării unui nou guvern de centru-stinga, condus de fostul lider al opozitiei Zoran Zaev, punind astfel capăt crizei politice care durează de jumătate de an, din această țară balcanică. Noul guvern, condus de social-democrați, a promis accelerarea reformelor și apropierea mai rapidă de Uniunea Europeana si de Alianța Nord Atlantică. Noua coaliție de la Skoplje, care are în componență și doua partide ale albanezilor, deține 62 de mandate din cele 120 ale Parlamentului Macedeoniei.