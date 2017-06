Alexei Navalnîi obligat de un tribunal rus să elimine informații de pe site-ul său despre corupție

Un tribunal din Moscova a decis că liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnîi trebuie să scoata de pe pagina de Internet pe care o controleaza, toate informațiile legate de Alisher Usmanov, omul de afaceri apropiat Kremlinului, și sa publice o retractare. Ghiorghi Alburov, editorul paginii de Internet a Fundației Anticorupție a lui Aleksei Navalnîi a declarat dupa decizia tribunalului moscovit că „nu va scoate nimic de pe site”. O declarație similara a facut in timpul procesului si Aleksei Navalnîi, care a anunțat și că va aduce cazul in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Navalnîi a publicat mai multe informații despre presupuse acte de corupție masivă prin fundații caritabile – atit in Rusia cit și în străinătate – și de care ar fi raspunzatori Usmanov si premierul Dmitri Medvedev.